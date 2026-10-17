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Gece müzeciliğinde ziyaretçi sayısı 1,3 milyonu aştı

Gece müzeciliğinde ziyaretçi sayısı 1,3 milyonu aştı

10:14, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Gece müzeciliğinde ziyaretçi sayısı 1,3 milyonu aştı
Bakan Ersoy, gece müzeciliğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32’lik artış kaydettiklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği gece müzeciliği uygulaması, bu yıl 1 milyon 326 bin 590 ziyaretçiye ulaştı. Geçen yıla kıyasla ziyaretçi sayısında yüzde 32 artış yaşanırken Efes Ören Yeri, 501 bin 811 ziyaretçiyle en çok ilgi gören mekan oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uygulamaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade ederek kültürel mirası daha fazla kişiyle buluşturma hedefi doğrultusunda çalışmaların süreceğini kaydetti.

Türkiye’nin müze ve ören yerleri, gece müzeciliği uygulamasıyla gün batımından sonra da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tarihî ve kültürel mirasın farklı bir atmosferde keşfedilmesine imkân sağlayan uygulama, bu yıl ziyaretçi sayısındaki artışla dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliğindeki rekoru sosyal medya hesaplarından duyurarak 1 milyon 326 bin 590 ziyaretçiye ulaşıldığını açıkladı.

Geçen yıl 1 milyon 8 bin 80 olarak kaydedilen ziyaretçi sayısının yüzde 32 arttığını belirten Ersoy, tarihî ve kültürel mirasın eşsiz güzelliklerini gecenin büyüleyici atmosferinde ziyaretçilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ersoy, ziyaretçilerin gösterdiği yoğun ilginin çalışmaların karşılık bulduğunu ortaya koyduğunu belirterek kültürel mirası daha fazla insanla buluşturmak ve müze ile ören yerlerini yaşayan mekânlara dönüştürmek için aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Ersoy'un paylaşımı şöyle:

Gece müzeciliğinde 1 milyon 326 bin ziyaretçiyi geride bıraktık! Tarihimizin ve kültürel mirasımızın eşsiz güzelliklerini gecenin büyüleyici atmosferinde ziyaretçilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gece müzeciliği uygulamamızla 1 milyon 326 bin 590 ziyaretçiye ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32’lik artış kaydettik. Gece müzeciliğinde bu yıl en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerimiz: Efes Ören Yeri (501.811), Galata Kulesi (277.557), Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri (190.910), Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi (62.071), Didim Ören Yeri (60.884), Marmaris Müzesi (50.053). Bu ilgi bizleri hem mutlu ediyor hem de yeni çalışmalar için motive ediyor. Kültürel mirasımızı daha geniş kitlelerle buluşturmak, müze ve ören yerlerimizi yaşayan mekânlara dönüştürmek için aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Gece müzeciliğinin zirvesinde Efes var

Gece müzeciliğinde en yüksek ziyaretçi sayısına İzmir Efes Ören Yeri ulaştı. Geçen yıl 368 bin 731 ziyaretçiyi ağırlayan Efes, bu yıl yüzde 36 artışla 501 bin 811 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, 277 bin 557 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. Geçen yıl 205 bin 344 kişinin ziyaret ettiği kulede yüzde 35 artış kaydedildi. Denizli'deki Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ise 190 bin 910 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.

İlk üçü, 62 bin 71 ziyaretçiyle Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, 60 bin 884 ziyaretçiyle Aydın Didim Ören Yeri ve 50 bin 53 ziyaretçiyle Muğla Marmaris Müzesi takip etti.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde yüzde 183, Didim'de yüzde 119 artış

Ziyaretçi sayısındaki artış, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki müze ve ören yerlerinde de etkisini gösterdi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 8 bin 789'dan 24 bin 850'ye yükselen ziyaretçi sayısıyla yüzde 183 artış kaydetti. Aydın Didim Ören Yeri'nde ziyaretçi sayısı 27 bin 846'dan 60 bin 884'e yükselirken artış oranı yüzde 119 oldu.

Antalya Patara Ören Yeri'nde ise geçen yıl 14 bin 141 olan ziyaretçi sayısı, yüzde 98 artışla 28 bin 21'e ulaştı. İzmir Efes Yamaçevler'de de ziyaretçi sayısı da yüzde 82 artarak 10 bin 718'den 19 bin 541'e çıktı.

Göreme'de 31 Ekim'e kadar, Galata'da yıl boyu gece müzeciliği

2026 yılı gece müzeciliği uygulaması, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 11 müze ve 11 ören yeri olmak üzere toplam 22 müze ve ören yerinde gerçekleştirildi.

Ziyaretçilerden gelen talep üzerine uygulama süresi Efes ve Side ören yerlerinde 15 Ekim'e, Göreme Ören Yeri'nde ise 31 Ekim'e kadar uzatıldı. Efes ve Side'de 15 Ekim'de sona eren gece müzeciliği, Göreme'de ay sonuna kadar devam edecek. Galata Kulesi'nde ise uygulama yıl boyunca kesintisiz sürdürülecek.

Başlıklar :KültürMüzeGece
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Yeni Şafak
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