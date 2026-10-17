12 yıldır koruduğu tarihi eserleri teslim etti
Suriye’nin Rakka kentinde yaşayan Halid Abdulhalim, 2014 yılından beri koruduğu 8 tarihi eseri Rakka Müzesi’ne getirerek teslim etti.
Tarihi eserler arasında kireçtaşından yapılmış iki tacın yanı sıra çeşitli çanak çömlekler yer aldı. Rakka Tarihi Eserler Dairesi Müdürü Cabbar Abdullah, eserlerin incelenmeye alındığını ve hangi çağa ait olduğunun tespit edileceğini aktardı. Konuya dair Suriye resmi haber ajansı SANA’ya açıklama yapan Abdulhalim ise tarihi eserleri savaş şartları nedeniyle 12 yıldır özenle sakladığını ve devlet müesseselerinin artık işler hale gelmesinden emin olunca teslim etmek istediğini söyledi. Rakka, Abbasi Devleti’nin yazlık başkenti olmasıyla birlikte milattan önceki Mezopotamya krallıkları açısından da önemli bir merkez konumundaydı.