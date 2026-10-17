12 yıldır koruduğu tarihi eserleri teslim etti

Skyroad ile Keşfet 7'inci yılında: En güzel karelere 800 bin TL ödül

Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, 7’nci kez fotoğraf tutkunlarını bir araya getiriyor. Türkiye’nin doğal ve kültürel güzelliklerini objektiflere taşımayı amaçlayan yarışmada, 4 kategoride 800 bin TL ödül dağıtılacak. Son başvuru tarihi 27 Kasım.