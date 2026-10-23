10 bin kişiye daha ödeme yapıldı

Toplantıya; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "SPK’nın 15 Ekim 2026 tarihli kararı ile tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak; 31 fonun 18'inin tasfiye işlemleri 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 10 bin 8 adet hesaba 8,9 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 13 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar da hızlıca tamamlanacaktır. Böylece, sürecin başından bu yana; tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 47'ye düşmüş, 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır" denildi.

Süreci hızlıca ilerleteceğiz

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Görüşülen kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, kalan fonlara ait ara ödemelere ilişkin süreçler hızlıca ilerletilecektir. Elde edilen fahiş ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçler Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından titizlikle takip edilmektedir. Tasfiye süreci; hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeyecek bir anlayışla ve en yüksek sayıda yatırımcının, ödemelerini mümkün olan en yüksek değerde alabilmesini temin edecek bir yaklaşımla yürütülecektir."

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