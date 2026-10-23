Yüzde 45 kesinti ya da 6 yıl ek vade

Zorlu Holding bünyesindeki Vestel Elektronik, artan maliyetler ve finansman baskısı nedeniyle 500 milyon dolarlık Eurobond borcunu yeniden yapılandırmak için harekete geçti. Şirket, 2029 vadeli tahvillerin sahiplerine iki seçenek sundu. İlk seçenekte anaparadan yüzde 45 kesinti yapılarak kalan borcun 2032'de ödenmesi, ikinci seçenekte ise anapara korunarak vadenin 2035'e uzatılması öngörülüyor. Tahvil sahiplerinin kararı 11 Kasım'da vermesi bekleniyor.

BANKALARDAN 2041'E KADAR VADE İSTEDİ

Vestel, yurt içindeki banka borçları için de yeniden yapılandırma görüşmelerini sürdürüyor. Şirket, Türk bankalarından oluşan konsorsiyumdan anapara ve faiz ödemelerinde iki yıllık ödemesiz dönem ve 2041'e kadar vade talep ediyor. Vestel CEO'su Gökhan Sığın, görüşmelerin yapıcı ilerlediğini belirtti. Şirketin üst üste 10 çeyrek zarar açıklaması ve hisselerinin yılbaşından bu yana yüzde 45 gerilemesi finansal baskıyı artırdı. İş modelini de değiştiren Vestel, yüksek üretim hacmi yerine katma değeri yüksek ürünlere odaklanacak. Sığın, beyaz eşyaya daha fazla yatırım yapacaklarını, televizyon üretiminde ise seçici davranacaklarını söyledi. Enerji depolama ve elektrikli araç şarj teknolojilerini büyüme alanları arasında gösteren Sığın, fabrika kapatma planlarının bulunmadığını vurguladı.

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