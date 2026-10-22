Benzine peş peşe indirim: Akaryakıt tabelaları gece yarısı değişti
Brent petroldeki dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarında indirimler peş peşe geldi. Benzinin litre fiyatına 3,30 TL’lik bir indirim daha yapıldı. İndirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. Araç sahipleri ise il il güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 22 Ekim 2026 Perşembe motorin, benzin ve LPG fiyatları...
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını şekillendirmeyi sürdürüyor. Benzin fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip eden araç sahipleri, salı günkü indirimin ardından bir kez daha sevindi. Dün gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına yeni bir indirim daha yansıtılırken, akaryakıt tabelaları değişti.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Benzinin litre fiyatına yapılan 3 lira 30 kuruşluk indirim, pompa fiyatlarına yansıdı.
Benzin fiyatlarında peş peşe gelen indirimler, pompa fiyatlarına önemli ölçüde yansıdı. Önceki günlerde yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından son fiyat düşüşüyle birlikte, benzinin litre fiyatında bir haftalık toplam indirim 7 lira 60 kuruşa ulaştı.
İşte 22 Ekim 2026 Perşembe gününde İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 76.30 TL
Motorin litre fiyatı: 96.80 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 76.10 TL
Motorin litre fiyatı: 96.60 TL
LPG litre fiyatı: 40.60 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 77.30 TL
Motorin litre fiyatı: 97.90 TL
LPG litre fiyatı: 41.29 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 77.50 TL
Motorin litre fiyatı: 98.10 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL