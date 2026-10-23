Genç girişimciler üretimle büyüyor

Türkiye'de genç girişimciler, yenilikçi fikirlerini üretime taşıyarak sanayinin dönüşümüne katkı sunuyor. TÜİK'in 2025 yılı sanayi ve hizmet istatistikleri, imalat sanayiinde faaliyet gösteren girişim sayısının 479 bin 164'e ulaştığını ortaya koyuyor. Bu işletmelerin 60 bin 161'i orta-yüksek, 4 bin 70'i ise yüksek teknoloji sınıfında yer alıyor. Yüksek teknolojili girişimlerin üretim değeri, 2021'de 151,6 milyar lirayken 2025'te 1 trilyon 1 milyar liraya yükseldi.

5 yılda yaklaşık 6,6 katına çıkan üretim değeri, teknoloji yoğun üretimin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Aynı dönemde bu girişimlerde çalışan sayısı da 119 bin 326'dan 142 bin 779'a çıktı. Yazılım, elektronik, makine ve sağlık teknolojileri gibi alanlarda geliştirilen ürünler, küçük işletmelere daha yüksek katma değerli üretim için alan açıyor.

KOSGEB İŞLETMELERİ BÜYÜMEYE TEŞVİK EDİYOR

Bir fikri üretime dönüştürmek kadar, üretimi büyütmek de finansman gerektiriyor. KOSGEB, 2025'te Girişimci Destek Programı'nın İş Geliştirme Desteği kapsamında 1.699 proje için toplam 2 milyar 450 milyon liralık destekleme kararı aldı. Destekler; makine-teçhizat, yazılım, personel, tasarım ve test giderleri gibi işletmelerin üretim yolculuğunda ihtiyaç duyduğu kalemlere yöneliyor. Program kapsamında destek oranı yüzde 80'e, üst limit ise 1,5 milyon liraya kadar çıkıyor. Kadın ve genç girişimciler için üst limite 150 bin lira ilave edilebiliyor. 2026'da açıklanan destek imkânları da yeni işletmelerin büyüme yolculuğunda finansmana erişimini gündemde tutuyor.

PAZARA ULAŞMAK KADAR KALICILIK DA ÖNEMLİ

Genç girişimciler için asıl eşik, ilk ürünü ortaya çıkarmanın ardından düzenli sipariş alabilmek, üretim kapasitesini artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak. Ar-Ge yatırımları, nitelikli çalışanlar ve dijital üretim sistemleri, küçük işletmelerin rekabette elini güçlendiriyor. Yerli tedarik zincirlerine katılmak ve ihracata açılmak da büyümenin önünü genişletiyor. Atölyeden fabrikaya uzanan bu yolculukta finansman, teknoloji ve pazar erişimi birlikte önem kazanıyor. Genç işletmelerin kalıcı istihdam ve sürdürülebilir üretim kapasitesi oluşturması, girişimcilik enerjisinin ekonomiye daha fazla katma değer olarak dönmesini sağlayabilir.

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