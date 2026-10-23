Günlük petrol üretimi 139 bin varile ulaştı

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmaları sürerken Gabar başta olmak üzere yerli petrol üretimindeki artış, 2027 yılı bütçe sunumunun öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ni sunarken petrol ve doğal gaz üretiminde gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi. Yılmaz, "Gabar başta olmak üzere yerli petrol üretimimiz de artmaktadır. Bugün ülke içinde 139 bin, ülke dışında 43 bin olmak üzere günlük toplam 182 bin varil ham petrol üretimine ulaşmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

YENİ SAHALAR İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Petrol üretimindeki artışın yanı sıra yeni kaynakların ekonomiye kazandırılması için arama yatırımlarına ağırlık verildiğini belirten Yılmaz, yurt dışında da önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Bu çalışmaların Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini kaydeden Yılmaz, "Son dönemlerde hem arama yatırımlarına büyük kaynak ayırıyoruz hem de yurt dışında çok önemli çalışmalar sürdürüyoruz. İnşallah buralardan gelecek müjdeli haberlerle bu alanlarda da dışa bağımlılığımızı önemli oranda düşürmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

DİYARBAKIR HAVZASI'NDA YÜKSEK POTANSİYEL

Diyarbakır Havzası'ndaki potansiyele de dikkat çeken Yılmaz, bölgede geleneksel olmayan yöntemlerle petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yılmaz, enerji ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasının temel politika başlıklarından biri olduğunu vurgulayarak teknolojik imkânlar ve arama faaliyetlerine öncelik verildiğini söyledi.

YERLİ GAZ KAPASİTESİ 20 MİLYON METREKÜPE ÇIKACAK

Doğal gaz üretimindeki hedefleri de paylaşan Yılmaz, 2027 yılında günlük gaz üretim kapasitesinin 20 milyon metreküpe ulaşmasının hedeflendiğini aktardı. 2028 yılında 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanabileceğini ifade eden Yılmaz, enerji alanındaki çalışmaların cari açığın kalıcı biçimde azaltılmasına ve makroekonomik istikrara katkı sunacağını kaydetti.

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