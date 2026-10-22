Altın mı, dolar mı, borsa mı? En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Alışverişte yeni dönem resmen başladı: Taksit sınırları değişti

Milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren alışveriş alışkanlıklarında yepyeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Kredi kartı veya banka kredisi kullanmadan, senetli satış ve benzeri alternatif yöntemlerle yapılan harcamalar için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı ve ödeme planlarındaki tüm ezberleri bozan yeni taksit sınırlarını resmen duyurdu. Evini yenilemeyi düşünenlerden uzun bir tatil planı yapanlara, yeni bir televizyon almak isteyenlerden bilgisayarını değiştireceklere kadar herkesin bütçesini doğrudan etkileyecek bu kritik düzenleme, vade sürelerini baştan aşağı yeniden şekillendiriyor. Peki, elektronik eşyadan mobilyaya, beyaz eşyadan seyahat harcamalarına kadar cüzdanları yakından ilgilendiren yeni taksit seçeneklerinde sınır kaç ay oldu? İşte detaylar.