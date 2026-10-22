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Altın mı, dolar mı, borsa mı? En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Altın mı, dolar mı, borsa mı? En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

10:17, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:35, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Altın mı, dolar mı, borsa mı? En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Milyonlarca yatırımcının yakından takip ettiği piyasalarda kazanç tablosu, TÜİK'in açıkladığı eylül ayı verileriyle yeniden şekillendi. Yıllık bazda güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı zirveye demir atarken, sadece eylül ayına bakıldığında rüzgarın tamamen tersine dönmesi dikkat çekti. Peki, yatırımcının yüzünü en çok hangi araç güldürdü, döviz ve borsa cephesinde tablo ne yönde değişti? İşte, birikimlerinize yön vermeden önce mutlaka incelemeniz gereken o çarpıcı karne...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki enflasyon dinamikleri, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların rotasını yeniden şekillendiriyor. 

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki enflasyon dinamikleri, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların rotasını yeniden şekillendiriyor.&nbsp;

Yıllık periyotta altının sarsılmaz yükselişi

TÜİK tarafından 8 Ekim 2026 tarihinde duyurulan verilere göre, eylül ayı itibarıyla geride kalan bir yıllık dönem mercek altına alındığında en yüksek reel getiri külçe altında yaşandı. Tüketici enflasyonundan arındırılmış hesaplamalara göre altın, yatırımcısına yüzde 5,30 oranında net kazanç sağladı.

Yıllık periyotta altının sarsılmaz yükselişiTÜİK tarafından 8 Ekim 2026 tarihinde duyurulan verilere göre, eylül ayı itibarıyla geride kalan bir yıllık dönem mercek altına alındığında en yüksek reel getiri külçe altında yaşandı. Tüketici enflasyonundan arındırılmış hesaplamalara göre altın, yatırımcısına yüzde 5,30 oranında net kazanç sağladı.

 Bu tablo karşısında döviz ve borsa cephesinde ise yatırımcılar reel anlamda kayba uğradı. Bir yıllık süreçte enflasyon etkisi düşüldüğünde dolar yüzde 9,26, avro yüzde 10,97 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,56 oranında reel kayıp yaşattı.

&nbsp;Bu tablo karşısında döviz ve borsa cephesinde ise yatırımcılar reel anlamda kayba uğradı. Bir yıllık süreçte enflasyon etkisi düşüldüğünde dolar yüzde 9,26, avro yüzde 10,97 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,56 oranında reel kayıp yaşattı.

Eylül ayında rüzgar tersine esiyor

Uzun vadeli değerlendirmede zirvede yer alan altın, sadece eylül ayı özelinde bakıldığında yerini farklı araçlara bıraktı. Yılın dokuzuncu ayında enflasyondan arındırılmış bazda yüzde 1,40’lık reel getiriyle devlet iç borçlanma senetleri öne çıktı. Aynı ay içerisinde diğer temel yatırım araçları enflasyonun gerisinde kaldı. 


Eylül ayında rüzgar tersine esiyorUzun vadeli değerlendirmede zirvede yer alan altın, sadece eylül ayı özelinde bakıldığında yerini farklı araçlara bıraktı. Yılın dokuzuncu ayında enflasyondan arındırılmış bazda yüzde 1,40’lık reel getiriyle devlet iç borçlanma senetleri öne çıktı. Aynı ay içerisinde diğer temel yatırım araçları enflasyonun gerisinde kaldı.&nbsp;

Külçe altın eylül ayında yüzde 2,02 oranında reel kayıp yaşatırken, bu oran dolarda yüzde 0,22, avroda yüzde 0,89 ve BIST 100 endeksinde yüzde 5,79 olarak kaydedildi. Öte yandan brüt mevduat faizi ise eylülde yüzde 1,19, yıllık bazda yüzde 0,32, altı aylık periyotta ise yüzde 3,15 oranında istatistiki bir reel getiri rakamı yansıttı.

Külçe altın eylül ayında yüzde 2,02 oranında reel kayıp yaşatırken, bu oran dolarda yüzde 0,22, avroda yüzde 0,89 ve BIST 100 endeksinde yüzde 5,79 olarak kaydedildi. Öte yandan brüt mevduat faizi ise eylülde yüzde 1,19, yıllık bazda yüzde 0,32, altı aylık periyotta ise yüzde 3,15 oranında istatistiki bir reel getiri rakamı yansıttı.

Altı aylık bilançoda altın ve borsada kayıp

Yatırım araçlarının altı aylık performansı incelendiğinde, güvenli liman olarak bilinen altının bu belirli periyotta zorlandığı görüldü. Külçe altın söz konusu altı aylık süreçte yüzde 15,73 oranında reel değer kaybederek yatırımcısına dönemsel bazda kayıp yaşatan araç konumuna geldi. Borsa İstanbul tarafında da benzer bir ivme kaybı gözlemlendi ve BIST 100 endeksindeki altı aylık reel kayıp yüzde 7,52 olarak belirlendi.

Altı aylık bilançoda altın ve borsada kayıpYatırım araçlarının altı aylık performansı incelendiğinde, güvenli liman olarak bilinen altının bu belirli periyotta zorlandığı görüldü. Külçe altın söz konusu altı aylık süreçte yüzde 15,73 oranında reel değer kaybederek yatırımcısına dönemsel bazda kayıp yaşatan araç konumuna geldi. Borsa İstanbul tarafında da benzer bir ivme kaybı gözlemlendi ve BIST 100 endeksindeki altı aylık reel kayıp yüzde 7,52 olarak belirlendi.
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