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Faizde 9 ay sonra 1 puanlık indirim

Faizde 9 ay sonra 1 puanlık indirim

04:00, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Faizde 9 ay sonra 1 puanlık indirim
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Merkez Bankası, politika faizini 9 ay sonra 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti. Enflasyondaki ana eğilimde gerilemenin sürdüğüne işaret eden Para Politikası Kurulu, yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun korunacağını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi oranını 9 ay sonra 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti. Son olarak ocak ayında indirime giden Merkez Bankası, böylece 5 toplantının ardından ilk kez politika faizini düşürdü. Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e indirdi. Para Politikası Kurulu (PPK) duyurusunda, "Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler ana eğilimdeki gerilemeyi teyit etmektedir" denildi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ ENERJİDE RİSK SÜRÜYOR

Duyuruda, iktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalmasının, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini gösterdiğine işaret edildi. Diğer taraftan canlılığını koruyan jeopolitik gerilimler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü risklerin sürdüğü belirtildi.

SIKI DURUŞ KORUNACAK

Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği vurgulanan duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır."

İhtiyaç olursa ilave tedbir alırız

  • Duyuruda, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğinin altı çizildi. Likidite koşullarının yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceği aktarılan duyuruda, "Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Başlıklar :FaizekonomiMerkez Bankası
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