LC Waikiki ve TEGV'den çocuklara yatırım

LC Waikiki ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), çocukların sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlayan Yaşamsal Gelişim Yolculuğu Eğitim Programı'nı tanıttı. Program kapsamında, 3 yılda 22 şehirdeki 30 TEGV etkinlik noktasında 27 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Birinci sınıftan 8'inci sınıfa kadar olan çocuklara yönelik program; oyunlar, grup çalışmaları ve canlandırmalarla duyguları tanıma, ifade etme ve sorunlara çözüm geliştirme becerilerini destekliyor. LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül, "Çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmaları için yapılan her yatırımın değerli olduğuna inanıyoruz" dedi. TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise, "Eğitim, bir çocuğun yalnızca bugününü değil, bütün yaşamını değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

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