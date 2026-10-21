“Esnafım, Elimde Kur’an’ım” Projesiyle Kur’an Öğreniyorlar

Devlet Bahçeli: Fon soruşturması arınma fırsatı olarak değerlendirilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında son zamanda gündemden düşmeyen fon soruşturmasına değinen Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Ben de vurguladığım gibi, bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Adalet suçluyu cezalandırmak yanında, masumu korumak, mağdurun hakkını gözetmektir. Milletimiz emin olsun, bazı sorunlarımız olsa da Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerindedir."