Zonguldak'ta çöken binada kurtarma anları kameraya yansıdı: Ekipler zamanla yarıştı

Zonguldak'ın merkez ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta iki katlı bir bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan iki kişiye ulaşmak için başlatılan çalışmalarda 68 yaşındaki Kenan Akçaharman yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin Akçaharman'ı enkazdan çıkardığı anlar kameraya yansıdı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, 74 yaşındaki ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın ise cansız bedenine ulaştı. Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği öğrenildi.

KURTARILAN KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, binanın saat 17.54'te çöktüğünü ve ekiplerin kısa sürede müdahalede bulunduğunu açıkladı. Enkazdan yaralı çıkarılan Kenan Akçaharman'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, binada başka kimsenin bulunmadığının tespit edildiğini söyledi.

AYNI SOKAKTA DAHA ÖNCE DE ÇÖKME YAŞANMIŞ

Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokakta bulunan metruk bir binanın bir bölümünün yağışların etkisiyle çöktüğü öğrenildi.

Son olayın nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılırken, çevredeki bir ev de tedbir amacıyla tahliye edildi. Vali Hacıbektaşoğlu, kentteki yapı stokunun eski olduğuna dikkat çekerek kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Hastanede tedavi altına alınan Kenan Akçaharman'ı da ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, yaralının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.