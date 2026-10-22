Nedim Şener canlı yayında 'Doğu Akdeniz'in perde arkasını anlattı: Hafter neden Türkiye'ye yaklaştı?

Gazeteci Nedim Şener, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin Libya politikası, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları ve Doğu Akdeniz'de değişen diplomatik dengeler üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Libya’ya gerçekleştirdiği son ziyaretin önemine değinen Şener, Hafter’in Türkiye ile yakınlaşma sürecinin perde arkasını analiz etti.

"BATI BÖLÜYOR TÜRKİYE BİRLEŞTİRİYOR"

Yunanistan, Avrupa Birliği ve İsrail’in Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak insiyatif almasından rahatsızlık duyduğunu belirten Nedim Şener, Batılı devletlerin Ortadoğu ve Kuzey Afrika politikasını eleştirdi. Batı'nın yıllardır uyguladığı "böl, parçala, yönet" stratejisini hatırlatan Şener, Türkiye’nin ise tam tersine bölgesel bütünlük ve istikrar aradığını ifade etti:

"Süreç içerisinde Batı'nın bütün yaptığı 'böl, parçala, yönet' stratejisidir. Bütün Müslüman coğrafyasında ülkeleri bölmek ve o şekilde kontrol edebilmek istiyorlar. Ama Türkiye ise tam tersine bunları birleştirmeye çalışıyor. MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın Libya'da yaptığı girişimlerle iki ülkenin askeri olarak fiilen yan yana getirildiği bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye sadece kendi çıkarlarını değil, Libya'nın kendi ulusal çıkarlarını da inşa etmeye çalışıyor."

"HAFTER BATI'NIN YALNIZ BIRAKTIĞINI GÖRDÜ"

Hafter’in zaman içerisinde Türkiye’nin uzattığı samimi eli ve uyguladığı dengeli diplomasiyi fark ettiğini dile getiren Şener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hafter süreç içerisinde Batı tarafından nasıl yalnız bırakıldığını ve kendisinin sadece kullanılmak istendiğini gördü. Yanında duranların ülkeyi parçalamaya çalıştığını anladı ve doğru zamanda doğru yerde durarak Türkiye'ye yaklaştı. Türkiye, Suriye ve Irak politikalarında olduğu gibi Libya’da da karşılıklı menfaati ve ülkelerin kendi bütünlüğünü koruyan bir yaklaşım sergiliyor."

EFES TATBİKATI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Efes Tatbikatı'nın sadece askeri bir gövde gösterisi olmadığını, Libya'daki iki farklı gücün ortak irade göstermesi açısından kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Nedim Şener, Türkiye'nin liderliğinde Doğu Akdeniz ve Libya'da barışın adım adım inşa edildiğini belirterek konuşmasını tamamladı.