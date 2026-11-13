Medeniyet vakumu ve nihilizmle sonuçlanan otorite boşluğu

13/11/2026, Cuma04:43
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
41

Bildirimler

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladı12 Kasım 2026 23:04 PerşembeSON DAKİKA
A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında mağlup oldu.12 Kasım 2026 21:53 PerşembeSON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Malatya’daki şehitler için başsağlığı mesajı: Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz; mekanları cennet olsun12 Kasım 2026 19:57 PerşembeSON DAKİKA
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er: Helikopter kazasında dört askerimiz şehit oldu12 Kasım 2026 19:43 PerşembeSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir12 Kasım 2026 19:41 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladıAK Parti Sözcüsü Çelik’ten Malatya’daki şehitler için başsağlığı mesajı: Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz; mekanları cennet olsunMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er: Helikopter kazasında dört askerimiz şehit olduCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedirCumhurbaşkanı Erdoğan: 50, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir

Türk toplumunun bin yıllık varoluş mücadelesinin dünya tarihini yapacak bir kıvama ulaşması, otorite, hegemonya ve meşruiyet kaynağını tek bir zemin üzerinde kurmasıyla mümkün olabilmiştir: İslâm.

Bu zemin, tevhidî bir ontoloji, hikmet merkezli bir epistemoloji, adalet, hakkaniyet ve merhameti aynı anda mümkün kılan bir varlık ve hayat tasavvurudur.

KÜLTÜREL İNKÂRLA GELEN KÜLTÜREL İNTİHAR

Hakikat medeniyeti, yeryüzünde adaletle barışın, hikmetle düzenin, tevhidle çoğulculuğun, irfanla aklın aynı anda kurulduğu bir medeniyet iradesinin adıdır. Osmanlı, bu tasavvurun son büyük tarihî tecellisidir. Hilâfetin ve medeniyet merkezinin çökertilmesi, yalnızca bir siyasî kurumun ortadan kaldırılması değil, toplumun meşruiyet sunan, tarih yapan, anlam üreten ve yaratıcı ruhunu besleyen köklerinin bilinçli olarak kurutulması operasyonudur. Bu, toplumu yalnızca siyasî bir krizle değil, ontolojik bir boşlukla karşı karşıya bırakmıştır.

Cumhuriyet’le birlikte uygulanan radikal modernleşme projesi, laik, jakoben ve tepeden inmeci bir sosyal mühendislik denemesidir. Bu deneme, toplumun İslâmî köklerini, medeniyet birikimini ve tarihî derinliğini inkâr ederek işe başlamıştır. Bu gözlemi ilk yapan kişilerden birinin seküler entelijansiyanın suskun / susturulan en parlak temsilcilerinden Ahmet Hamdi Tanpınar olması, ne kadar mânidârdır, değil mi?

Bu kültürel inkâr; dilin, mekânın, zamanın, hukukun, eğitimin, ahlâkın ve hatta bedenin bütün koordinatlarını yeniden tanımlama iddiası taşımıştır.

Sonuç, kültürel inkâr yaşayan bir toplumun, kültürel intiharın eşiğine sürüklenmesidir. İki asırlık savrulmanın getirdiği çıkmaz sokak işte burasıdır.

İKİ TOPLUM

Toplum, Şerif Mardin’in “iki Türkiye” diye tarif ettiği o simülatif modernleşme tecrübesinde, köklerini yitirmiş bir halde iki farklı yöne savrulmuştur.

Bir taraf “modern” olmanın bedelini kendi ruhunu silerek, kendi tarihini unutarak ve kendi medeniyet iradesini reddederek ödemeye çalışırken, diğer taraf kendi köklerini korumaya çalışırken o köklerin ürettiği medeniyet iradesini yeniden üretememiştir.

Her iki taraf da aslında aynı vakumun içindedir: meşruiyet üreten, hegemonya kuran ve tarih yapan bir kurucu-kaynak boşluğunun içinde. Bu boşluk, yalnızca siyasî bir boşluk değildir; anlam, adalet ve yaratıcılık üreten melekelerin yitirilmesine yol açan onto-epistemolojik bir boşluktur.

İSLÂMÎ DEĞERLERİN AŞINMASIYLA OLUŞAN VAKUM VE NİHİLİZM ÇUKURU

Fon rezaleti, bu boşluğu görünür kılan son büyük kırılmadır. Güvenin buharlaşması, yalnızca iktisadî bir kriz değildir; İslâmî değerleri temsil iddiası taşıyan çevrelerde bile ahlâkî ve ontolojik sarsıntıya yol açan bir yaranın açılması, yarılmanın yaşanmasıdır.

Toplum, “İslâmî” diye gördüğü yapıların da adalet ve emanet ilkelerini ihlâl edebildiğini, hikmet yerine menfaati, tevazu yerine güç gösterisini tercih edebildiğini gördüğünde, meşruiyet kaynağı olarak gördüğü zemine olan inancı sarsılmıştır.

Bu sarsıntı, Osmanlı’dan boşalan vakumu doldurma iddiası taşıyan elitokrasinin işini kolaylaştırmıştır. Masonik, baronik ve devşirme bir aristokrasi, Atatürk ve Kemalizm’i ayartıcı bir şekilde suistimal ederek bu boşluğu doldurmaya çalışıyor.

İslâm’ın bin yıl muazzam bir şekilde inşa ettiği otorite, hegemonya ve meşrûiyet kaynaklarının kurutulması ile oluşan bu medeniyet vakumu, ithal ideolojilerle ve jakoben yöntemlerle doldurulamaz.

Aksine toplumdaki inanç krizini daha da derinleştirir, kangrene çevirir ve toplumu nihilizmin eşiğine sürükler: Artık üretilen konfor alanından toplumun temellerini dinamitlemek kolaylaşır. Zuhûr eden nihilizm, toplumun ve ülkenin tarihten silinmesine yol açacak yapı taşlarını döşer. Bu nokta ülkenin geleceği açısından hayatîdir. Ve ülkenin gerçek (Attila İlhan gibi) Kemalistlerinin de gördüğü, göremeyenlerinin de görmesi gereken bir noktadır.

Türkiye, bu yıkıcı nihilizmle yok oluşun eşiğine sürükleniyor... Bu yok oluş, yalnızca siyasî bir parçalanma değildir; medeniyet iradesinin, yaratıcı ruhun ve meşruiyet üreten zeminlerin yerle bir olmasıdır.

Boşluk (vakum), doldurulamazsa, toplum ya sürekli kriz üreten bir elitokrasinin hegemonyası altında kalacak ya da köklerinden tamamen koparak anlam üretemeyen, tarih yapamayan, yalnızca tüketen ve kolayca güdülen, celladına (Batılı ideolojilere) âşık edilen bir yığına dönüşecektir.

İki Türkiye’nin her biri, kendi içinde bir simülasyon üretiyor: biri modernliğin simülasyonunu, diğeri “gelenekçiliğin” simülasyonunu. Her ikisi de, asıl zemin olan hakikat medeniyeti’nin yokluğunda, kendi varlığını sürdürebilmek için karşıtıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu mücadele, toplumun enerjisini tüketiyor, yaratıcılığını köreltiyor ve meşruiyet üreten bir merkezin ortaya çıkmasını engelliyor.

HAKİKAT MEDENİYETİ FİKRİNİN YEŞERTİLMESİ…

Bu boşluğun hakikat medeniyeti fikrinin güçlü, tutarlı ve bütüncül bir şekilde dile getirilmesiyle doldurulması mümkündür.

Hakikat medeniyeti, ne geçmişin nostaljik tekrarıdır ne de modernliğin İslâmî bir cilasıdır. Tevhidin ontolojik zemininden hareketle, adaletle barışı, hikmetle bilimi, irfanla aklı, tevazu ile vakarı, enfüs ile âfâkı aynı anda birbirine bağlayan derinlikli bir medeniyet tasavvurudur. Mekke’nin tanıma, Medine’nin tanımlama, Kudüs’ün tamamlama çabasıdır; zâhir ile bâtının, madde ile mananın, ilim ile irfanın birbirini var ettiği bir bütünlüktür.

Bu medeniyet fikri, topluma yalnızca bir “alternatif” sunmaz; kendi ruhunu yeniden keşfetmesi, tarih yapma iradesini yeniden kazanması ve meşruiyet üreten bir zemin inşa etmesi için zorunlu bir çağrıdır.

Kemalizm’in ve onun temsil ettiği elitokrasinin bu çağrıya karşı üretebileceği tek şey, simülasyondur. Çünkü onun elinde, bu toprakların ürettiği hikmet yoktur, irfan yoktur, tevhidî bir ontoloji yoktur. Onun elinde yalnızca ithal edilmiş kavramlar, dayatılmış formlar ve felsefî kökü dışarıda bir meşruiyet iddiası vardır.

Bu iddia, fon rezaleti gibi krizlerde daha da zayıflamaktadır; çünkü toplum, meşruiyetin yalnızca güçten ve dayatmadan gelmediğini, ahlâkî ve ontolojik bir zemin gerektirdiğini çok iyi biliyor.

Hakikat medeniyeti, bu fikri derinleştirebilir ve sistematik bir tasavvura dönüştürebilir. Aksi takdirde, ithal ideolojilerin zayıf temelleri üzerinde yükselen elitokrasi, bu boşluğu dolduramaz; yalnızca onu daha da derinleştirir ve ülkeyi yok oluşun eşiğine sürüklemeye devam eder.

Toplumun kurtuluşu, ne iki Türkiye’nin birinin diğerini yok etmesinde ne de zayıf ideolojilerin hegemonyasında gizlidir. Kurtuluş, hakikat medeniyeti’nin, yani tevhidî, hikmet merkezli, adaletle hakkaniyeti aynı anda kuran bir medeniyet tasavvurunun güçlü bir şekilde dile getirilmesinde ve bu dile getirişin toplumun ruhuna yeniden nüfuz etmesinde gizlidir. Bu dile getirilmedikçe, Türkiye’nin yaşadığı kriz, yalnızca “siyasî” veya “iktisadî” bir kriz olarak kalmaz; varlık krizine, meşruiyet krizine ve nihayetinde yok olma tehlikesine dönüşür. Allah muhafaza.

Vesselâm.

Başlıklar :Yusuf KaplanŞerif MardinTürkiye
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Medeniyet vakumu ve nihilizmle sonuçlanan otorite boşluğu
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet