Moro için birlik çağrısı

Toplantıya AK Parti milletvekilleri Hasan Turan, Osman Mesten ve Fahrettin Tuğrul ile İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç katıldı. Programda, Moro halkının yarım asırlık mücadelesi, barış sürecindeki kazanımları ve Türkiye’nin bölgedeki çalışmaları değerlendirildi. Bölgede yaşanan çatışmaların ağır sonuçlarına değinen Hüseyin Oruç, savaş nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiğini, 100 bin ile 300 bin arasında insanın hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini söyledi. Hasan Turan, Moro’daki liderlere uzlaşma çağrısında bulunduklarını belirterek “Mümkünse aranızda uzlaşma kanalları bulmanız ve onların oyunlarını boşa çıkarmanız en akılcı yol olacaktır” ifadelerini kullandı. Osman Mesten ise Türkiye’nin bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin kalıcı kalkınma projelerine dönüştüğünü anlattı. Fahrettin Tuğrul da Türkiye’nin bölgedeki varlığının önemini vurguladı.
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