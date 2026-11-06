Yunanistan’a giden pişman

Tüm yıl devam eden Yunanistan turları da farksız. Türk turistler, ülkede zorbalık ve haksız uygulamalara maruz kalıyor.

PLAKAYI SÖKÜP 870 AVRO İSTİYORLAR

Ticaret ve tatil için kendi aracıyla Yunanistan’a geçen bir Türk vatandaşı, trafikte bile zorbalık ve ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi. Kendi gibi çok sayıda Türk vatandaşının da benzer zorbalıklarla karşılaştığını belirtti. Bölgede rehberlik yapan bir turizmci, Türk turistlerin son dönemde ayrımcılık ve fiziksel saldırılar yaşadığını dile getirdi. Türkiye plakalı araçlar, trafikte adeta açık hedef haline geldi. Trafikte saldırıya uğrayan, darbedilen aileler oldu. Rehberin anlattıklarına göre, Türk turistlerin Yunanistan’da karşılaştığı bir diğer sorun ise trafikteki uygulamalar. Yunan polisi sokaklarda adeta Türk plakalı araç avına çıkıyor. Özellikle Dedeağaç, İskeçe ve Gümülcine’de Türk plakalı araçlara haksız yere park ve kural ihlali gerekçesiyle trafik cezaları kesiliyor. Bazı araçların plakaları sökülürken, plakalarını geri almak isteyenlerden 870 avro (48 bin TL) isteniyor. Yunanistan’da Türkçe yayın yapan internet sitelerinde de kesilen cezalarla ilgili haberlere rastlamak mümkün.

MÜLK SATIŞINDAN RAHATSIZLAR

Yunanlar, Türklerin Dedeağaç’ta mülk satın almasından da rahatsız. “Türkler Dedeağaç’ı istila etti” söylemi gittikçe yayılıyor. Kiliselerde “Türklere mülk satılmaması” yönünde çağrılar yapılıyor. Sosyal medya fenomenliğine soyunan emlakçılar, Türklerin bölgeye gelmesini istemedikleri yayınlar yapıyor. “Yunan kanı” taşıdığını ifade eden bir emlakçı, yayınlarında Türk vatandaşlarına satış yapmayacağını vurguladı. Bazı Yunan sosyal medya fenomenleri de paylaşımlarında Türk turistlerle dalga geçti.

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