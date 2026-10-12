Dünya Filistin için ayağa kalktı

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımın üçüncü yılı dolayısıyla Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Latin Amerika’ya kadar birçok ülkede binlerce kişi Filistin’e destek için meydanlara çıktı. Roma, Londra, Paris, Brüksel, Stockholm ve Berlin başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen gösterilerde, Gazze’deki saldırıların sona erdirilmesi, Filistin topraklarındaki işgalin son bulması ve İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması istendi. Göstericiler, ülkelerinin hükümetlerine İsrail’e yönelik yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

AVRUPA’DA BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARDA

İtalya’da yaklaşık 50 kentte düzenlenen yürüyüşlerde öğrenciler, sendikalar ve Filistin destekçisi gruplar bir araya geldi. Roma’da Kolezyum önünden başlayan yürüyüş Sapienza Üniversitesi’ne kadar sürerken Milano’da da binlerce kişi Filistin’e destek verdi. Napoli’de İsveçli aktivist Greta Thunberg’in de katıldığı bildirilen gösterilerde, İtalyan parlamentosunda görüşülen ve kamuoyunda “antisemitizm yasa teklifi” olarak bilinen DDL 1004 sayılı tasarı da protesto edildi. Paris’te binlerce kişi, İsrail’e yaptırım uygulanmasını ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli doktorlarla esirlerin serbest bırakılmasını istedi.

SİLAH TİCARETİ DURDURULSUN

Londra’da ise Filistin Dayanışma Kampanyası ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe katılanların sayısını organizatörler 250 binin üzerinde açıkladı. Göstericiler, İngiltere’nin İsrail’e verdiği desteğe tepki gösterdi. Brüksel’de İsrail Büyükelçiliği’ne yürüyen yüzlerce kişi, silah ticaretinin durdurulmasını ve askeri, ekonomik ve akademik anlaşmaların sonlandırılmasını talep etti. ABD’nin başkenti Washington’da kongre binası yakınında toplanan yüzlerce kişi ise, İsrail’e silah ambargosu uygulanması ve yaptırım kararı alınması çağrısında bulundu.

Gazze’ye ışık oldular

Kapadokya’da, Gazze’de yaşanan insani krize dikkati çekmek amacıyla “Gazze’ye ışık ol” etkinliği düzenlendi. Nevşehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, Göreme Festival Alanı’nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, üzerinde zeytin dalı, Filistin bayrağı ile Kudüs resimlerinin yer aldığı barış ve özgürlüğü temsil eden güvercin pankartı taşıdı. LED aydınlatma ile “Free Gaza” yazısı oluşturulan alanda katılımcılar cep telefonu ışıklarını yakarak etkinliğe destek verdi. Nevşehir İHH Başkanı Tuncay Zeyd Sesli, etkinlikle, Kapadokya’dan tüm dünyaya Gazze için güçlü bir insanlık mesajı vermeyi amaçladıklarını belirtti. Sesli vatandaşların yansıttığı ışıkların Gazze için ortak vicdanın, dayanışmanın ve adalet çağrısının sembolü niteliğinde olduğunu söyledi.

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