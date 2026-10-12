Anasayfa
Hayat
Aktüel
Dünya Filistin için ayağa kalktı

Dünya Filistin için ayağa kalktı

04:00, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Dünya Filistin için ayağa kalktı
Dünyanın dört bir yanında Filistin için destek yürüyüşleri düzenlendi.

İsrail’in 3 yıldır devam eden Gazze soykırımı için dünya ayağa kalktı. İtalya’dan İngiltere’ye, ABD’den Latin Amerika’ya kadar birçok ülkede binlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü. Gösterilerde İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması, yaptırım uygulanması ve Gazze’deki saldırıların sona erdirilmesi istendi.

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımın üçüncü yılı dolayısıyla Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Latin Amerika’ya kadar birçok ülkede binlerce kişi Filistin’e destek için meydanlara çıktı. Roma, Londra, Paris, Brüksel, Stockholm ve Berlin başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen gösterilerde, Gazze’deki saldırıların sona erdirilmesi, Filistin topraklarındaki işgalin son bulması ve İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması istendi. Göstericiler, ülkelerinin hükümetlerine İsrail’e yönelik yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

AVRUPA’DA BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARDA

İtalya’da yaklaşık 50 kentte düzenlenen yürüyüşlerde öğrenciler, sendikalar ve Filistin destekçisi gruplar bir araya geldi. Roma’da Kolezyum önünden başlayan yürüyüş Sapienza Üniversitesi’ne kadar sürerken Milano’da da binlerce kişi Filistin’e destek verdi. Napoli’de İsveçli aktivist Greta Thunberg’in de katıldığı bildirilen gösterilerde, İtalyan parlamentosunda görüşülen ve kamuoyunda “antisemitizm yasa teklifi” olarak bilinen DDL 1004 sayılı tasarı da protesto edildi. Paris’te binlerce kişi, İsrail’e yaptırım uygulanmasını ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli doktorlarla esirlerin serbest bırakılmasını istedi.

SİLAH TİCARETİ DURDURULSUN

Londra’da ise Filistin Dayanışma Kampanyası ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe katılanların sayısını organizatörler 250 binin üzerinde açıkladı. Göstericiler, İngiltere’nin İsrail’e verdiği desteğe tepki gösterdi. Brüksel’de İsrail Büyükelçiliği’ne yürüyen yüzlerce kişi, silah ticaretinin durdurulmasını ve askeri, ekonomik ve akademik anlaşmaların sonlandırılmasını talep etti. ABD’nin başkenti Washington’da kongre binası yakınında toplanan yüzlerce kişi ise, İsrail’e silah ambargosu uygulanması ve yaptırım kararı alınması çağrısında bulundu.

Gazze’ye ışık oldular

  • Kapadokya’da, Gazze’de yaşanan insani krize dikkati çekmek amacıyla “Gazze’ye ışık ol” etkinliği düzenlendi. Nevşehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, Göreme Festival Alanı’nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, üzerinde zeytin dalı, Filistin bayrağı ile Kudüs resimlerinin yer aldığı barış ve özgürlüğü temsil eden güvercin pankartı taşıdı. LED aydınlatma ile “Free Gaza” yazısı oluşturulan alanda katılımcılar cep telefonu ışıklarını yakarak etkinliğe destek verdi. Nevşehir İHH Başkanı Tuncay Zeyd Sesli, etkinlikle, Kapadokya’dan tüm dünyaya Gazze için güçlü bir insanlık mesajı vermeyi amaçladıklarını belirtti. Sesli vatandaşların yansıttığı ışıkların Gazze için ortak vicdanın, dayanışmanın ve adalet çağrısının sembolü niteliğinde olduğunu söyledi.

Bilal Erdoğan'dan Londra'da Gazze çıkışı: 'Sözde ateşkese rağmen soykırım her gün sürüyor'
Dünya
Bilal Erdoğan'dan Londra'da Gazze çıkışı: 'Sözde ateşkese rağmen soykırım her gün sürüyor'
Kapadokya'dan Gazze'ye ışıklı mesaj: 'Free Gaza'
Hayat
Kapadokya'dan Gazze'ye ışıklı mesaj: 'Free Gaza'

Başlıklar :FilistinGazzeAvrupaAmerikaAsya
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026