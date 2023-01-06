PUBG MOBILE 2023 büyük finalleri Türkiye’de yapılacak

Türkiye’de e-spor sektörünün gelişimine her zaman olduğu gibi destek veren PUBG MOBILE, çıtayı bir basamak daha yukarı taşıyor. Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında Türkiye, dev bir e-spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Yapılan açıklamaya göre PUBG MOBILE e-sporunun zirvesi olarak kabul edilen ve en büyük e-spor organizasyonlarından biri olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası’nın 2023 finalleri Türkiye’de düzenlenecek. Dünyanın en büyük e-spor takımlarının kıyasıya mücadele ettiği ve 2022 yılında 4 milyon dolar ödül havuzu bulunan turnuva, Türkiye e-sporu için önemli bir dönüm noktası olacak. Öte yandan 2023 yılı için PUBG MOBILE Pro League'in (PMPL) genişletilmesi, PMPL Elemelerine giden özel amatör eko-sistemi ve daha fazla PUBG MOBILE Regional Clash (PMRC) turnuvasının eklenmesini içeren yeni duyurulara da yer verildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.