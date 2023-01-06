Teknoloji PUBG MOBILE 2023 büyük finalleri Türkiyede yapılacak
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PUBG MOBILE 2023 büyük finalleri Türkiye’de yapılacak

PUBG MOBILE, dünyanın en büyük mobil e-spor organizasyonlarından PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası’nın (PMGC) 2023 yılında Türkiye’de düzenleneceğini duyurdu.

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Abdulkadir Önder Yeni Şafak
PUBG MOBILE 2023 büyük finalleri Türkiye’de yapılacak
pubg mobile

Türkiye’de e-spor sektörünün gelişimine her zaman olduğu gibi destek veren PUBG MOBILE, çıtayı bir basamak daha yukarı taşıyor. Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında Türkiye, dev bir e-spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Yapılan açıklamaya göre PUBG MOBILE e-sporunun zirvesi olarak kabul edilen ve en büyük e-spor organizasyonlarından biri olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası’nın 2023 finalleri Türkiye’de düzenlenecek. Dünyanın en büyük e-spor takımlarının kıyasıya mücadele ettiği ve 2022 yılında 4 milyon dolar ödül havuzu bulunan turnuva, Türkiye e-sporu için önemli bir dönüm noktası olacak. Öte yandan 2023 yılı için PUBG MOBILE Pro League'in (PMPL) genişletilmesi, PMPL Elemelerine giden özel amatör eko-sistemi ve daha fazla PUBG MOBILE Regional Clash (PMRC) turnuvasının eklenmesini içeren yeni duyurulara da yer verildi.

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