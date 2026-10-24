Sergen Yalçın'ın ilk icraatı belli oldu! Derbiden sonra iki yıldızla görüşecek

Aston Villa - Manchester City CANLI BEIN SPORTS 3 İZLE || Aston Villa - Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

İngiltere Premier Lig 8. haftasında Aston Villa evinde lider Manchester City'i ağırlıyor. Bugün saat 14.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Aston Villa - Manchester City maçını canlı izlemek ve canlı skor ekranı için haberimize bakabilirsiniz.