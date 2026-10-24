Sergen Yalçın'ın ilk icraatı belli oldu! Derbiden sonra iki yıldızla görüşecek
A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ligde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki milli yıldızla görüşmeye gidecek. İşte ayrıntılar...
TFF, Vincenzo Montella'nın yerine A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmişti.
Federasyon, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sergen Yalçın kendisini A Milli Takım'a bağlayan kontratı imzalamasının ardından çalışmalarına başladı.
Ajansspor'da yer alan habere göre ekibiyle birlikte Riva'da çalışmalara start veren ve yol haritasını çizmeye başlayan Sergen Yalçın, Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde RAMS Park'ta olacak.
Sergen Yalçın derbiden sonra Madrid'e geçerek Arda Güler ve Milano'ya giderek Hakan Çalhanoğlu ile görüşmeler yapacak.