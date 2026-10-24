Aziz Yıldırım 'dan dikkat çeken çıkış: "Bir daha gelmeyeceğim!"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Toplantıdaki konuşmaların uzatılmamasını isteyen Yıldırım, kulüp üyelerine de çağrıda bulundu.

Yıldırım, bir daha Divan Kurulu toplantısına katılmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir daha Divan'a gelmeyeceğim! Mayıstan sonra ben yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem! Neden olduğunu da anlatacağım. Rica ediyorum sizden, kulübünüze sahip çıkın!"

Divan Kurulu'na katılımı eleştirdi

Kulübün üyelik ve aidat durumuna ilişkin rakamları paylaşan Yıldırım, toplantılara katılımın düşük olmasına tepki gösterdi. Üyelerin kulübün sorunlarına daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini savunan Yıldırım, düzenli toplantılar yapmayı düşündüğünü söyledi.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ben ayda bir sizinle toplantı yapacağım, aynı burada anlattığım şeyleri anlatacağım. Öbürlerine gerek yok, kulübe sahip çıkmıyorlar. Gelin burada fikirlerinizi söyleyin! Bana değil, ben yarın yokum!"

Kulüp televizyonundan yapılan yayınlara da değinen Aziz Yıldırım, kulübün sorunlarının yeterince konuşulmadığını öne sürdü.

Yıldırım, "Neredeler, neredeyiz, ayıp ya! Bugün aynı insanları görüyorum. Televizyondan yayınları da kaldıracağız. Sayın başkan kaldırın. İnsanlar televizyona çıkmak için konuşuyor, kulübün dertleri için kimse konuşmuyor. Ben 6-7 ay sonra yokum!" diye konuştu.

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