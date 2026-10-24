Ahmet Çakar’dan derbi tahmini: “Asla” diyerek skor verdi
10:20, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:25, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yorumcular tahminlerini paylaştı. İddialı bir öngörüde bulunan Ahmet Çakar, karşılaşmanın skoruna ilişkin tahminini de açıkladı.
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev derbi öncesinde Beyaz Futbol yorumcuları maçın sonucuna ilişkin tahminlerini paylaştı. İşte Necati Ateş, Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin ve Ahmet Çakar’ın derbi öngörüleri...
Necati Ateş: "Galatasaray kazanır."
Abdülkerim Durmaz: "Berabere biter."
Sinan Engin: "Galatasaray kazanır."
Ahmet Çakar: "Fenerbahçe asla yenilmez. Beraberlik yakın gibi... 1-1 ya da 2-2."
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