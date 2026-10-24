Ahmet Çakar’dan derbi tahmini: “Asla” diyerek skor verdi

Fenerbahçeli yıldızdan Devler Ligi'nde şaşırtan istatistik! Hem en iyisi hem en kötüsü oldu

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği istatistikle herkesi şaşırttı. İşte detaylar...