Fenerbahçeli yıldızdan Devler Ligi'nde şaşırtan istatistik! Hem en iyisi hem en kötüsü oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Daha önce Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan temsilcimiz, Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Devler Ligi'nde 2 puan toplayan sarı-lacivertliler, 31. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile ilgili şaşırtan bir istatistik ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre 27 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 15 müdahale ile en çok top kazanan oyuncu konumunda bulunuyor. Aynı zamanda İsmail Yüksek, 8 top kaybıyla en çok ikili mücadele kaybeden oyuncu konumunda.

Roma karşısında iyi bir oyun ortaya koyan milli futbolcu, Aston Villa maçındaki hatalarıyla dikkat çekmişti.