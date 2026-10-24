Fenerbahçeli yıldızın derbi öncesi yeni imajı olay oldu

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde Archie Brown'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertli ekibin 24 yaşındaki İngiliz futbolcusu, uzun süredir kullandığı örgülü saçlarını kestirerek görünümünü tamamen değiştirdi.

Saha içindeki performansının yanı sıra kendine özgü saç modeliyle de dikkat çeken Brown, radikal bir kararla uzun örgülerine veda etti. İngiliz sol bek, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gözler önüne serdi.

Kestiği saçlarıyla poz verdi

Archie Brown'ın paylaştığı fotoğraflarda, kestiği uzun saçlarını elinde tuttuğu anlar da yer aldı. Örgülü saçlarının yerine kısa bir model tercih eden futbolcunun yeni görünümü, derbi öncesinde dikkat çeken gelişmeler arasında yerini aldı.

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