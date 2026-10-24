Fenerbahçeli yıldızın derbi öncesi yeni imajı olay oldu
Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun yaptığı imaj değişikliği dikkat çekti. Sarı-lacivertli oyuncunun yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde Archie Brown'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertli ekibin 24 yaşındaki İngiliz futbolcusu, uzun süredir kullandığı örgülü saçlarını kestirerek görünümünü tamamen değiştirdi.
Saha içindeki performansının yanı sıra kendine özgü saç modeliyle de dikkat çeken Brown, radikal bir kararla uzun örgülerine veda etti. İngiliz sol bek, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gözler önüne serdi.
Archie Brown'ın paylaştığı fotoğraflarda, kestiği uzun saçlarını elinde tuttuğu anlar da yer aldı. Örgülü saçlarının yerine kısa bir model tercih eden futbolcunun yeni görünümü, derbi öncesinde dikkat çeken gelişmeler arasında yerini aldı.