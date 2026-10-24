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Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi flaş yorum: ‘Derbiye damga vururlar’

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi flaş yorum: ‘Derbiye damga vururlar’

10:27, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:32, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi flaş yorum: ‘Derbiye damga vururlar’
Dev derbi öncesi spor yazarından flaş yorum

Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılıların bir adım önde olduğunu belirten Tüzemen, Okan Buruk ile İsmail Kartal arasındaki teknik direktör rekabetine ve maçın kaderini belirleyebilecek isimlere dikkat çekti.

Levent Tüzemen, Sabah'ta Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mevcut durumlarını düşündüğünüzde sizce hangi takım bir adım önde ve neden?

"DERBİDE BİR ADIM ÖNDE"

"Galatasaray derbiye Lille zaferini kazanmış, morali yüksek oyunculardan kurulmuş bir takımla çıkacak. Sezon başından beri Okan Buruk ve oyuncuları, kazanmalarına rağmen iyi oynamadıkları konusunda eleştiriliyordu. Lille'de alınan görkemli galibiyet, tüm camianın enerjisini yukarı çekti. Üstelik Galatasaray, ligde liderliğini sürdürüyor. Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden iki Türk takımından derbide Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Seyirci avantajı, oyuncuların yükselen formu, Okan Buruk'un son maçlardaki doğru hamleleri, Galatasaray'ı daha şanslı kılıyor."

"DERBİYE DAMGA VURABİLİRLER"

İki takımda da sonucu değiştirebilecek en kritik oyuncu sizce kim?

"Galatasaray'da Osimhen-Batkarov ikilisinin yanı sıra Torreira ile Uğurcan'ın ön plana çıkacağı bir derbi olacaktır. Fenerbahçe'de Greenwood, Ederson, Kante ve Oğuz derbiye damga vurabilecek oyuncular."

HANGİSİ BELİRLEYİCİ OLUR?

Hangi teknik direktörün oyun planı derbide belirleyici olur?

"SON İKİ MAÇTA DERSİNE İYİ ÇALIŞTI"

"Son haftalardaki formuna bakarsak Okan Buruk'un, İsmail Kartal'a oranla daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Slavia Prag maçının 2-0'dan 2-2'ye gelmesi, oyunun son anlarında Fenerbahçe'nin skoru koruma düşüncesi içinde olmamasının sonucudur. Maalesef İsmail Kartal, bu anlayışa müdahale edemedi. Oyunu okumamakla eleştirilen Okan Buruk'un, Gençlerbirliği ve Lille maçlarında ön plana çıkıp dersine iyi çalıştığını, değişim hamlelerini doğru yaparak karşılaşmaları kazandığını söyleyebilirim."

"DİLERİM MAÇIN ÖNÜNE GEÇMEZ"

İlk gol, orta saha mücadelesi, bireysel hatalar veya hakem kararları… Sizce maçın seyrini en çok ne etkiler?

"Derbide iki takım da mutlaka oyuna kontrollü başlayacaktır. İlk golü atan takım moral olarak yükselir ama bu maçı kazandığı anlamına gelmez. Bence derbide golden önce sakin olan, öfke kontrolünü doğru yapan takım sahaya ağırlığını yansıtır. Atilla Karaoğlan, FIFA kokartlı bir hakem ama saha içinde çok ciddi gelgitleri oluyor. Hakem dünyasının tartışıldığı dönemde MHK'nin başına Anthony Taylor'ın getirilmesini başarılı buluyorum. Moral olarak hakemler kendine gelmişlerdir. Dilerim Karaoğlan, maçın önüne geçmez. VAR ile birlikte uyumlu bir yönetim gösterir."

"PSİKOLOJİK OLARAK DEĞERLİ"

Puan tablosunun ötesinde, bu maçın şampiyonluk yarışına ve takımların psikolojisine etkisi ne olur?

"Lig daha çok uzun. İki takım da puan kayıpları yaşasa bile dibe vurmazlar ama derbileri kazanmak rekabet ve psikolojik olarak çok değerlidir. Galatasaray'ın evinde son derbide farklı kazandığını görüyoruz. Galatasaray kazanırsa alışkanlığını devam ettirmiş olur. Fenerbahçe, puan veya puanlar alırsa İsmail Kartal'ın tartışıldığı dönemde tepkileri rafa kaldırır."



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Başlıklar :FenerbahçeGalatasaraySüper Lig
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