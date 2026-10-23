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Dev derbi öncesi İsmail Kartal’ın Osimhen planı: Sürpriz isme görev verecek

Dev derbi öncesi İsmail Kartal’ın Osimhen planı: Sürpriz isme görev verecek

13:58, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:09, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Dev derbi öncesi İsmail Kartal’ın Osimhen planı: Sürpriz isme görev verecek

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe’de Nathan Ake’nin sakatlığı savunma planlarını değiştirdi. Teknik direktör İsmail Kartal’ın, Victor Osimhen’i durdurmak için yaptığı plan ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi öncesinde sarı-lacivertlilerde savunma hattı için alternatifler değerlendiriliyor.


Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi öncesinde sarı-lacivertlilerde savunma hattı için alternatifler değerlendiriliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Nathan Ake’nin derbide forma giyemeyecek olması, teknik direktör İsmail Kartal’ı yeni bir plan üzerinde çalışmaya yöneltti. Hollandalı savunmacının yerine kimin görev alacağı ise merak konusu oldu. 


UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Nathan Ake’nin derbide forma giyemeyecek olması, teknik direktör İsmail Kartal’ı yeni bir plan üzerinde çalışmaya yöneltti. Hollandalı savunmacının yerine kimin görev alacağı ise merak konusu oldu.&nbsp;

Archie Brown ihtimali öne çıkıyor

İsmail Kartal’ın değerlendirdiği seçeneklerden biri, Archie Brown’ı sol stoperde görevlendirmek. Bu senaryoda İngiliz futbolcunun hızı ve atletizmiyle Victor Osimhen’in savunma arkasına yaptığı koşuların önüne geçilmesi hedefleniyor.


Archie Brown ihtimali öne çıkıyorİsmail Kartal’ın değerlendirdiği seçeneklerden biri, Archie Brown’ı sol stoperde görevlendirmek. Bu senaryoda İngiliz futbolcunun hızı ve atletizmiyle Victor Osimhen’in savunma arkasına yaptığı koşuların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Archie Brown’ın savunmanın merkezine çekilmesi durumunda sol bekte Levent Mercan’ın görev alması bekleniyor. Böylece Fenerbahçe teknik heyeti, Nijeryalı golcünün hareketliliğine karşı savunma hattında farklı bir eşleşme oluşturmayı planlıyor.


Archie Brown’ın savunmanın merkezine çekilmesi durumunda sol bekte Levent Mercan’ın görev alması bekleniyor. Böylece Fenerbahçe teknik heyeti, Nijeryalı golcünün hareketliliğine karşı savunma hattında farklı bir eşleşme oluşturmayı planlıyor.

Diğer seçenek Kojo Oppong

Kartal’ın önündeki bir diğer alternatif ise Kojo Oppong’a forma vermek. Ganalı savunmacı, Slavia Prag karşılaşmasında Ake’nin sakatlanmasının ardından oyuna dahil olmuştu. 


Diğer seçenek Kojo OppongKartal’ın önündeki bir diğer alternatif ise Kojo Oppong’a forma vermek. Ganalı savunmacı, Slavia Prag karşılaşmasında Ake’nin sakatlanmasının ardından oyuna dahil olmuştu.&nbsp;

Oppong’un stoperde görev alması halinde Archie Brown’ın sol bek pozisyonuna dönmesi gündeme gelecek. Ancak bu seçenekte genç savunmacının Osimhen karşısında göstereceği performans belirleyici olacak.


Oppong’un stoperde görev alması halinde Archie Brown’ın sol bek pozisyonuna dönmesi gündeme gelecek. Ancak bu seçenekte genç savunmacının Osimhen karşısında göstereceği performans belirleyici olacak.

Osimhen’e karşı kritik tercih

Fenerbahçe’de derbi öncesi savunma planının merkezinde Victor Osimhen’in etkisini azaltmak bulunuyor. İsmail Kartal’ın Archie Brown’ı stoperde kullanarak hız avantajından yararlanması ya da Oppong’a görev vererek mevcut savunma düzenini koruması seçenekler arasında yer alıyor.


Osimhen’e karşı kritik tercihFenerbahçe’de derbi öncesi savunma planının merkezinde Victor Osimhen’in etkisini azaltmak bulunuyor. İsmail Kartal’ın Archie Brown’ı stoperde kullanarak hız avantajından yararlanması ya da Oppong’a görev vererek mevcut savunma düzenini koruması seçenekler arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin Galatasaray karşısındaki savunma tercihi, derbi öncesindeki hazırlıkların ardından netlik kazanacak.

Sarı-lacivertlilerin Galatasaray karşısındaki savunma tercihi, derbi öncesindeki hazırlıkların ardından netlik kazanacak.
Başlıklar :İsmail KartalFenerbahçeGalatasaray
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Yeni Şafak
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