UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Avrupa zaferleri sonrası Türk devinden listeyi altüst eden sıçrama

Osimhen'in o sözlerinin nedeni belli oldu! Soyunma odasında tartışmışlar

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Lille maçının ardından yaptığı açıklamada, "Topla nasıl oynayacağımı, nasıl gol atacağımı bana kimse öğretemez çünkü dünyanın en iyi santrforlarından biriyim." demişti. Başarılı ismin bu sözlerinin perde arkası ortaya çıktı.