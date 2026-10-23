UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Avrupa zaferleri sonrası Türk devinden listeyi altüst eden sıçrama
Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA kulüpler sıralaması yenilendi. Türk takımları arasında en dikkat çekici yükseliş Trabzonspor'dan geldi. Bordo-mavililer, Hearts karşısında aldığı galibiyetin ardından sıralamada önemli bir çıkış yakaladı.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maçların sona ermesiyle UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in yerleri değişmedi. Beşiktaş ve Trabzonspor sıralamada yükselirken Samsunspor, Adana Demirspor, Sivasspor ve Konyaspor geriledi.
UEFA KULÜPLER SIRALAMASI İLK 10
- Bayern Münih - 131.500
- Arsenal - 130.000
- Real Madrid - 126.500
- PSG - 125.000
- Inter - 117.000
- Liverpool - 109.000
- Manchester City - 108.500
- Barcelona 108.250
- Borussia Dortmund - 100.750
- Bayer Leverkusen - 97.000
Trabzonspor'dan dikkat çeken yükseliş
Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Hearts karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Avrupa'da önemli bir sonuç elde etti. Bordo-mavililerin UEFA kulüpler sıralamasında 164. basamaktan 141. sıraya yükseldiği aktarıldı.
Karadeniz temsilcisinin puan bilgisi ise sıralamadaki yeni konumuyla birlikte yeniden kontrol edilmeli. Bir önceki hafta yayımlanan listede Trabzonspor 10.500 puanla 164. sırada gösterilmişti.
Türk kulüplerinin UEFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre güncel sıralaması şöyle:
27. Fenerbahçe - 60.750 (Sıralama değişmedi)
46. Galatasaray - 46.500 (Sıralama değişmedi)
98. Başakşehir - 21.000 | (Sıralama değişmedi)
119. Beşiktaş - 16.500 | (Önceki sıra: 120)
141. Trabzonspor - 10.500 | (Önceki sıra: 164)
159. Samsunspor - 11.125 | (Önceki sıra: 156)
167. Adana Demirspor - 10.215 | (Önceki sıra: 166)
168. Sivasspor - 10.215 (Önceki sıra: 167)
169. Konyaspor - 10.215 | (Önceki sıra: 168)