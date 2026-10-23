Beşiktaş'ta son dakika sakatlık şoku: Yıldız futbolcu 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak!
Beşiktaş'ın dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynadığı maçta sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan İtalyan yıldızdan kötü haber geldi.
Beşiktaş'ta Fabio Miretti'nin sakatlığı nedeniyle yaşanan endişe büyüdü. Siyah-beyazlıların Crystal Palace ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan İtalyan futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiği belirtildi. Yaşanan sakatlığın ardından genç oyuncunun yaklaşık 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş'ın orta saha planları etkilenecek
Fabio Miretti'nin uzun süre forma giyemeyecek olması, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun orta saha rotasyonunu etkileyebilir. Siyah-beyazlı ekipte İtalyan futbolcunun yokluğunda alternatif isimlerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.
Miretti'nin sahalara dönüş takvimi, tedavi süreci ve iyileşme durumuna göre netlik kazanacak.