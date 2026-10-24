Dünyaca ünlü teknik direktör antrenmanda yere yığıldı: Ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı
Almanya Bundesliga temsilcisinin 40 yaşındaki başarılı çalıştırıcısı, cuma günü yapılan antrenman esnasında bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Tesislerdeki ilk müdahalenin ardından ambulansla apar topar hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Belçikalı teknik direktörün son durumu ise belli oldu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te korkutan bir olay yaşandı. Teknik direktör Vincent Kompany, cuma günü takımın antrenman sahasında fenalaşarak yere yığıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen 40 yaşındaki çalıştırıcının tedavi altına alındığı açıklandı.
Viral enfeksiyonla mücadele ediyordu
Sky Sport DE'nin haberine göre Kompany, son günlerde viral bir enfeksiyon nedeniyle sağlık sorunları yaşıyordu. Belçikalı teknik adam, Bundesliga'da RB Leipzig'in 6-1 mağlup edildiği karşılaşma öncesinde rahatsızlanmış ve maçın ardından röportaj vermemişti.
Kompany, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanan karşılaşma öncesinde de pazartesi ve salı günleri yapılan bazı çalışmalara katılamamıştı. Tecrübeli teknik adam, Bayern Münih'in Arsenal ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede ise takımının başında sahaya çıkmıştı.
Bayern Münih'ten sağlık durumu açıklaması
Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, Kompany'nin kulübün ikinci takımının antrenmanını izlediği sırada fenalaştığı belirtildi. Hastanede kapsamlı tetkiklerden geçirilecek Belçikalı teknik adamın bir süre daha sağlık gözetiminde tutulacağı bildirildi.
Kulübün sportif direktörü Max Eberl de Kompany'nin sağlığının öncelikleri olduğunu vurgulayarak teknik adama gerekli tıbbi desteğin sağlandığını ifade etti. Kompany'nin yokluğunda antrenman ve maç hazırlıklarını teknik ekibi yürütecek.
Sky Sport DE'nin aktardığı bilgilere göre Kompany'nin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Ancak rahatsızlığının kesin nedeni ve hastanede ne kadar kalacağı konusunda henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Bayern Münih, Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Freiburg ile karşılaşmaya hazırlanırken gözler Kompany'den gelecek yeni açıklamalara çevrildi.