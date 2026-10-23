Yok artık Muslera! 40 yaşında bunu da yaptı, geceye damga vurdu
Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Copa Libertadores yarı finalinde sergilediği performansla gecenin kahramanı oldu.
Fernando Muslera, Güney Amerika futbolunun en prestijli organizasyonlarından Copa Libertadores'te unutulmaz bir gece yaşadı. Arjantin temsilcisi Estudiantes'in formasını giyen tecrübeli kaleci, Brezilya ekibi Flamengo karşısında penaltı atışlarında yaptığı üç kurtarışla takımını finale taşıdı.
Muslera'dan üç kritik kurtarış
Flamengo ile Estudiantes arasında oynanan yarı final rövanşının normal süresi 0-0 sona erdi. İlk maçta da gol sesi çıkmayınca finalist, penaltı atışlarıyla belirlendi.
40 yaşındaki Muslera, seri penaltı atışlarında Flamengo'nun Jorginho, Lucas Paquetá ve Bruno Henrique'nin vuruşlarını kurtardı. Uruguaylı kalecinin performansı sayesinde Estudiantes, Maracanã Stadı'nda oynanan mücadelede penaltı atışlarını 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.
Estudiantes 10 kişiyle direndi
Estudiantes, mücadelenin 50. dakikasında Baltasar Rodríguez'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan bölümde Flamengo'nun baskısına direnen Arjantin temsilcisi, gol yemeden penaltı atışlarına gitmeyi başardı.
Muslera'nın üç kurtarışla taçlandırdığı gecenin ardından Estudiantes, 28 Kasım'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Estadio Centenario'da oynanacak finalde Palmeiras ile karşılaşacak. Arjantin ekibi, kulüp tarihindeki beşinci Copa Libertadores şampiyonluğunu hedefleyecek.
İşte Muslera'nın penaltı kurtardığı o anlar...