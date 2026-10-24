Aziz Yıldırım iki kritik maç için konuştu: Galatasaray ve Liverpool iddiası gündem oldu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertli takımın kritik maçlarına ilişkin iddialı açıklamalarda bulundu. Önce Galatasaray derbisi, ardından Liverpool karşılaşması için galibiyet mesajı veren Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal hakkındaki tartışmalara da değinerek tecrübeli çalıştırıcıyı görevden göndermeyeceğini söyledi.
Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında takımın önündeki kritik maçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sarı-lacivertlilerin önce Galatasaray ile ligde, ardından Liverpool ile Avrupa arenasında karşılaşacağını hatırlatan Yıldırım, iki mücadeleden de galibiyet beklediğini dile getirdi.
Yıldırım, "Liverpool gelecek, onu yeneriz. Pazartesi Galatasaray'ı yeneriz 1. ya da 2. oluruz. Olabiliriz. Daum döneminde 11 puan geriye düşmüştük. Sonra Beşiktaş'ı gidip deplasmanda yendik, şampiyon olduk. Ben inanmadığım, yapamayacağım şeyleri söylemem" ifadelerini kullandı.
Slavia Prag karşılaşmasında tribünlerden yükselen istifa tezahüratlarına da değinen Yıldırım, İsmail Kartal'a destek verdi. Bir maçta alınan beraberliğin ardından gösterilen tepkileri eleştiren Yıldırım, teknik direktörün kendi isteğiyle ayrılmadığı sürece görevine son vermeyeceğini belirtti.
Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Slavia Prag maçında tribünler 'İsmail Kartal istifa' diye bağırdı. İsmail Kartal'ı ben göndermem. Kendisi gitmek istemediği sürece ben yollamayacağım. 8 senedir niye hesap sormadınız? Bir maçta berabere kalınca herkes ayağa kalktı, 8 senede neredeydi bağıranlar? Adam Lyon'u yendi herkes methiyeler düzdü. Biz gelip 'Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olacağız' mı dedik? Tek bir Fenerbahçe var, bunu kafalarına soksunlar."