Aziz Yıldırım iki kritik maç için konuştu: Galatasaray ve Liverpool iddiası gündem oldu

Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi:





"Slavia Prag maçında tribünler 'İsmail Kartal istifa' diye bağırdı. İsmail Kartal'ı ben göndermem. Kendisi gitmek istemediği sürece ben yollamayacağım. 8 senedir niye hesap sormadınız? Bir maçta berabere kalınca herkes ayağa kalktı, 8 senede neredeydi bağıranlar? Adam Lyon'u yendi herkes methiyeler düzdü. Biz gelip 'Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olacağız' mı dedik? Tek bir Fenerbahçe var, bunu kafalarına soksunlar."