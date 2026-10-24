İsmail Kartal’dan yıldız futbolcuya Batrakov talimatı: ‘Onu yapmasına engel olacaksın’
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör İsmail Kartal'ın taktik hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli teknik adamın, Galatasaray'ın hücum organizasyonlarında etkili olduğu Aleksey Batrakov'u durdurma görevini verdiği yıldız belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesinde Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, rakibinin güçlü yönlerini analiz ederek futbolcularına özel görevler verdiği belirtildi.
Archie Brown için hazırladığı savunma planının ardından Kartal'ın, orta sahada Matteo Guendouzi'ye de önemli bir sorumluluk yüklediği iddia edildi. Fransız futbolcudan, Galatasaray'ın hücum organizasyonlarında etkili olduğu öne sürülen Aleksey Batrakov'un oyun kurmasını engellemesinin istendiği aktarıldı.
Guendouzi'ye Batrakov görevi
İddiaya göre İsmail Kartal, Guendouzi'den maç boyunca Batrakov'u yakından takip etmesini istedi. Sarı-lacivertli teknik heyetin planında, Rus futbolcunun savunma arkasına pas göndermesini önlemek ve Galatasaray'ın geriden oyun kurarken rahat hareket etmesine izin vermemek önemli yer tutuyor.
Guendouzi'nin orta sahadaki fiziksel gücü ve ikili mücadele becerisiyle bu görevde etkili olması bekleniyor. Fransız oyuncunun, Batrakov'un topla buluştuğu alanları daraltarak Galatasaray'ın hücum akışını bozması hedefleniyor.
"Maçın başından sonuna kadar onunla oynayacaksın"
İsmail Kartal'ın Guendouzi ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:
"Son haftalarda Galatasaray'ın hücumdaki başlangıçlarında Batrakov var. Sen maçın başından sonuna kadar onunla adam adama oynayacaksın. Savunma arkasına pas atmasını ve geriden oyun kurmasını engelleyeceksin. Planımızın en önemli noktalarından biri de bu."
Deneyimli teknik adamın, Fransız orta saha oyuncusundan kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirmesini istediği ve bu konuda Guendouzi'den söz aldığı iddia edildi.
Guendouzi geçen sezonki derbide öne çıkmıştı
Fenerbahçe, geçen sezon Rams Park'ta oynanan Galatasaray derbisinden 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Buna karşın Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli takımda performansıyla öne çıkan isimlerden biri olmuştu.
Fransız futbolcu, söz konusu karşılaşmada ikili mücadelelerin yüzde 60'ını kazanırken yüzde 84 pas isabeti yakalamıştı. Guendouzi, 7 reyting puanıyla Fenerbahçe'nin maçtaki en yüksek puan alan oyuncusu olarak öne çıkmıştı.