İsmail Kartal’dan yıldız futbolcuya Batrakov talimatı: ‘Onu yapmasına engel olacaksın’

"Maçın başından sonuna kadar onunla oynayacaksın"

İsmail Kartal'ın Guendouzi ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

"Son haftalarda Galatasaray'ın hücumdaki başlangıçlarında Batrakov var. Sen maçın başından sonuna kadar onunla adam adama oynayacaksın. Savunma arkasına pas atmasını ve geriden oyun kurmasını engelleyeceksin. Planımızın en önemli noktalarından biri de bu."



