Şenol Güneş’den flaş Sergen Yalçın yorumu: ‘Bu kararın sorumluluğu…’

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüyle ilgili sözlerinin sosyal medyada farklı yorumlanması üzerine açıklama yaptı. Deneyimli teknik adam, Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesine sitem ettiği yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.Güneş, katıldığı etkinlikte kendisine yöneltilen milli takım teknik direktörlüğü sorusuna verdiği yanıtın farklı bir anlamda değerlendirildiğini belirterek konuya açıklık getirdi.

"Herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu"

Şenol Güneş, daha önce kullandığı "Benimle görüşmediler" ifadesinin doğrudan kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıt olduğunu vurguladı.

Deneyimli teknik adam açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Katıldığım etkinlikte A Milli Takım’ın teknik direktörlüğüyle ilgili yöneltilen bir soruya verdiğim yanıtın, özellikle sosyal medyada, Sergen Yalçın’ın göreve getirilmesine sitem ettiğim şeklinde yorumlandığını görüyorum.

'Benimle görüşmediler' sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir yanıttı; herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu. Millî Takım’da kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Bu kararların sorumluluğu da onlara aittir."

Sergen Yalçın'a başarı diledi

Sözlerinin yanlış anlaşılmasını istemediğini belirten Şenol Güneş, açıklamasının sonunda Sergen Yalçın'a başarı dileklerini iletti. Güneş, milli takımın başarısının herkesin ortak arzusu olduğunu ifade etti.

Tecrübeli teknik adam, "Sergen Yalçın’a görevinde başarılar diliyorum. Millî Takım’ın başarısı hepimizin ortak temennisidir. Sözlerimin farklı bir anlamda değerlendirilmesini istemediğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.

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