Hakan Çalhanoğlu'ndan ters köşe karar! İmzayı atıyor

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter yönetimi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yeni kontrat için masaya oturmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan yıldız oyuncuyla ocak ayına kadar anlaşmaya varmayı planlıyor.

Haberde yer alan detaylara göre Inter, 32 yaşındaki tecrübeli orta sahayla mevcut 6.5 milyon euroluk yıllık maaşından daha düşük bir rakam üzerinden yeni sözleşme imzalamak istiyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Sakatlığını tamamen atlatarak yeniden Inter formasına kavuşan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon mavi-siyahlı ekiple çıktığı 8 resmi karşılaşmada 3 gollük performans sergiledi.