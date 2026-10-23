Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

'4 Büyükler'in Avrupa'dan şu ana kadar elde ettiği gelir belli oldu! Zirvede...

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un UEFA'dan bu sezon elde ettiği gelirler güncellendi. İşte detaylar...