Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
16:42, 23/10/2026, Cuma
AA
Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.
Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
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