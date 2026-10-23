Nihat Kahveci'den bomba iddia! Beşiktaş-Crystal Palace maçına dair konuştu
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Crystal Palace ile karşılaştı. 2-2 sona eren mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, skorla ilgili bomba bir iddiada bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, lig etabının 3. hafta maçında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken siyah-beyazlı ekibin gollerini Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan attı. Konuk takımın gollerini ise Yeremy Pino ve Jean-Philippe Mateta kaydetti.
Nihat Kahveci maçla ilgili açıklamasında, "7 puana 100 kere imza atarım bu 3 maç Marsilya, Crystal Palace, Hoffenheim. Geçen sene 1 Eylül'ü görmeyen, UEFA'ya gidemeyen, Konferans'a gidemeyen Beşiktaş bu sene 3 maçta yenilgisiz. Bu sene Avrupa'da oynadığı ön eleme, Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda yenilgisiz devam ediyor. Bir tane deplasmanda var ama onu da saymıyorum ilk maç olduğu için. Helal olsun." dedi.
Kahveci ayrıca, "Ümit kırmızı kart gördü, Beşiktaş 8 rotasyonla maça çıktı, yenilmedi. Bu kadar olumsuzluğa, talihsizliğe beklenmedik duruma rağmen yenilmedi. Net 11 ile çıksaydı, 4-2 ya da 5-3 biterdi bu maç!" değerlendirmesinde bulundu.