Nihat Kahveci'den bomba iddia! Beşiktaş-Crystal Palace maçına dair konuştu

Nihat Kahveci maçla ilgili açıklamasında, "7 puana 100 kere imza atarım bu 3 maç Marsilya, Crystal Palace, Hoffenheim. Geçen sene 1 Eylül'ü görmeyen, UEFA'ya gidemeyen, Konferans'a gidemeyen Beşiktaş bu sene 3 maçta yenilgisiz. Bu sene Avrupa'da oynadığı ön eleme, Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda yenilgisiz devam ediyor. Bir tane deplasmanda var ama onu da saymıyorum ilk maç olduğu için. Helal olsun." dedi.