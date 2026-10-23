Al Faisaly - Al Nassr CANLI HT SPOR İZLE || Al Faisaly - Al Nassr maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nereden izlenir?
15:40, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Al Faisaly - Al Nassr canlı...
Suudi Arabistan Pro Lig’i 10. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Faisaly’i konuk oluyor. Bugün saat 16.30’da başlayacak karşılaşma HT Spor ve S Sports Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Al Faisaly - Al Nassr canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr bugün saat 16.30’da deplasmanda Al Faisaly’i ile karşılaşacak. Al Faisaly - Al Nassr maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
AL FAİSALY - AL NASSR MAÇI CANLI SKOR
AL FAİSALY - AL NASSR MAÇI CANLI ANLATIM
Al Faisaly - Al Nassr maçı canlı anlatım için
AL FAİSALY - AL NASSR MAÇI CANLI İZLE
Al Faisaly - Al Nassr maçını canlı izlemek için
Spor
Beşiktaş'ta son dakika sakatlık şoku: Yıldız futbolcu 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak!
Spor
Dev derbi öncesi İsmail Kartal’ın Osimhen planı: Sürpriz isme görev verecek
Spor
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Avrupa zaferleri sonrası Türk devinden listeyi altüst eden sıçrama
Spor
Yok artık Muslera! 40 yaşında bunu da yaptı, geceye damga vurdu
Spor
4 gol, 1 kırmızı kart kazanan yok! Beşiktaş evinde Crystal Palace ile berabere kaldı
Spor
Muhammed Salah'ın kaç golü var, gol sayısı kaç oldu?
Başlıklar :Al FaisalyAl NassrSuudi Arabistan Pro Lig