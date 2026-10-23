Osimhen'in o sözlerinin nedeni belli oldu! Soyunma odasında tartışmışlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Lille'i 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

İlk yarısı 2-2 biten Lille maçında 4-2'lik zaferin devre arasındaki kavga sonucu geldiği öğrenildi. Sözcü'de yer alan habere göre Victor Osimhen, hücum hattında Barış Alper Yılmaz'dan beklediği koşu desteğini alamadı. Nijeryalı yıldız çok sinirlendi ve saha ortasında el-kol hareketleriyle Barış Alper'e sert şekilde serzenişte bulundu. Barış Alper de müsait durumda pas vermek yerine şut çeken Osimhen'e yüklendi. Gerilim soyunma odasında da devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk ise kavgayı şöyle anlattı:

"Soyunma odasından güzel bir ses yükseldi. Kendi aralarında tartıştılar, pozisyonları değerlendirdiler. O tartışma da bana tatlı geliyor. Çünkü oyuncular tepki veriyorlar."

Osimhen de soyunma odasındaki kavganın etkisiyle maçtan sonra "Topla nasıl oynayacağımı, nasıl gol atacağımı bana kimse öğretemez çünkü dünyanın en iyi santrforlarından biriyim." dedi.

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