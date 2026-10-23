Temsilcilerimiz yenilmedi! UEFA ülke puanı güncellendi
09:33, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 09:47, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Avrupa kupalarında temsilcilerimiz başarılı bir haftayı geride bıraktı. Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını kazanırken Fenerbahçe ve Beşiktaş ise berabere kaldı. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin son durumu...
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor sahasında Hearts'ı Salah ve Dju'nun golleriyle 2-0 yendi. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Lille'i deplasmanda 4-2 yenerken Fenerbahçe ise sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmıştı.
Avrupa kupalarında haftanın sona ermesiyle UEFA ülke puanı güncellendi. İşte son durum:
1- İngiltere | 106.463 puan
2- İtalya | 90.732 puan
3- İspanya | 85.868 puan
4- Almanya | 83.973 puan
5- Fransa | 71.010 puan
6- Portekiz | 67.350 puan
7- Belçika | 62.450 puan
8- Hollanda | 55.395 puan
9- Türkiye | 52.275 puan
10- Yunanistan | 46.612 puan
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