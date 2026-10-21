Galatasaray kovar gibi göndermişti! Yıldız futbolcu bir ilke imza atabilir

Yaz transfer döneminden bu yana kulüpsüz olan Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, Rusya Premier Lig ekibi Rubin Kazan ile deneme antrenmanlarına çıktı.

Kariyerinde daha önce Tottenham, Napoli, Olympique Lyon ve Galatasaray gibi kulüplerde forma giyen Ndombele'nin Rubin Kazan ile anlaşması halinde dikkat çekici bir imza atılmış olunacak.

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinin ardından Fransız futbolcu, bu tarihten itibaren Rusya ligine transfer olan ilk Fransız milli oyuncu olma ünvanını elde edebilir.