Galatasaray kovar gibi göndermişti! Yıldız futbolcu bir ilke imza atabilir
, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:58, 21/10/2026, Çarşamba18:47, 21/10/2026
Yeni Şafak
Ndombele Galatasaray'da fazla kiloları nedeniyle sık sık eleştiri konusu olmuştu.
Son olarak Nice forması giyen ve yaz ayından beri serbest statüde yer alan 29 yaşındaki Tanguy Ndombele, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Deneyimli Fransız orta saha, Rusya ekibi Rubin Kazan ile deneme antrenmanlarına başladı.
Yaz transfer döneminden bu yana kulüpsüz olan Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, Rusya Premier Lig ekibi Rubin Kazan ile deneme antrenmanlarına çıktı.
Kariyerinde daha önce Tottenham, Napoli, Olympique Lyon ve Galatasaray gibi kulüplerde forma giyen Ndombele'nin Rubin Kazan ile anlaşması halinde dikkat çekici bir imza atılmış olunacak.
Rusya-Ukrayna savaşı sürecinin ardından Fransız futbolcu, bu tarihten itibaren Rusya ligine transfer olan ilk Fransız milli oyuncu olma ünvanını elde edebilir.
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