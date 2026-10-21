Burak Yılmaz'dan flaş itiraf! Çalıştırmak istediği takımı açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'yı çalıştıran teknik direktör Burak Yılmaz, Fransız basınının önde gelen yayın organlarından La Voix des Sports'a röportaj verdi.

Lille'i gelecekte çalıştırma ihtimali ve kulüpteki Türk futbolcularla olan iletişimi hakkında gelen soruya yanıt veren genç teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette. Lille'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak başarı yaşamış biri olmayı çok isterim. Bu, tarihe yeni bir sayfa eklemek olur. Geleceğin ne getireceğini zaman gösterecek ancak bunun bir gün gerçeğe dönüşebileceğine inanıyorum. Berke Özer ile hala iletişim halindeyim ve performansları bizi gururlandırıyor. Başar Önal'ın da takıma önemli katkılar sağlayabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum."

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