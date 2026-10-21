Sergen Yalçın'ın eski yardımcısı Murat Şahin'in yeni takımı belli oldu
17:15, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 17:19, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Murat Şahin, Sergen Yalçın'la birlikte Beşiktaş'ta da çalışmıştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Teknik direktör arayışlarını tamamlayan 1. Lig ekibi Pendikspor, takımın başına geçecek ismi resmen açıkladı. İstanbul temsilcisi, teknik direktörlük koltuğuna Murat Şahin’in getirildiğini bildirdi.
Uzun yıllar Sergen Yalçın'ın antrenör ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan deneyimli futbol adamı, Pendikspor ile anlaşarak teknik adamlık kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Şahin son olarak Hatayspor'da teknik direktörlük yapmıştı.
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