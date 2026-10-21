Trabzonspor'un acı kaybı: Eski futbolcu vefat etti
17:13, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 17:22, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor
Trabzonspor Kulübü, eski Gürcü orta saha futbolcusu Giorgi Nemsadze'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Giorgi Nemsadze'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüzün eski futbolcularından Giorgi Nemsadze’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Giorgi Nemsadze’nin ailesine, sevenlerine ve futbol dünyasına başsağlığı diliyoruz."
Gürcü orta saha oyuncusu Giorgi Nemsadze, 1996-1997 sezonunda Trabzonspor forması giymiştir. Dinamo Tiflis'ten transfer edilen futbolcu, bordo-mavili ekipte geçirdiği tek sezonda istikrarlı bir performans sergilemiştir. Trabzonspor'da görev aldığı 1996-1997 sezonunda 32 lig maçına çıkmış ve 1 gol kaydetmiştir.
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Başlıklar :TrabzonsporGiorgi NemsadzeSüper Lig