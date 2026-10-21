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Thomas Reis oynayamayacak iki ismi açıkladı

Thomas Reis oynayamayacak iki ismi açıkladı

13:39, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:46, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Thomas Reis oynayamayacak iki ismi açıkladı
Thomas Reis basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İskoç ekibinin Celtic karşısında aldığı 7-1'lik yenilgiye dikkat çeken Alman çalıştırıcı, rakibin reaksiyon göstermek isteyeceğini söyledi. Reis, sakatlıkları bulunan iki oyuncunun son durumları hakkında da bilgi verdi.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında yarın İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.


Hearts'ın Celtic'e 7-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren Reis, ağır yenilgilerin ardından takımların kendilerini kanıtlamak isteyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:


“Bir tehlike bu aslında. Tehlikeli bir durum bu. Büyük mağlubiyetlerin ardından takımlar iyi bir duruş sergilemeye çalışır. Bu tür mağlubiyetler çok kötü, ağır, kolay değildir. Bizim için tehlikeli olacaktır. Bu şekilde kaybeden takım, bunun böyle olmadığını göstermeye çalışacaktır.”



Mustafa Eskihellaç ve Onuachu açıklaması

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ve Paul Onuachu'nun durumuna da değinen Reis, iki oyuncunun dönüş takvimiyle ilgili bilgi verdi.


Alman teknik adam, Mustafa Eskihellaç'ın Hearts maçında forma giymesinin erken olduğunu belirtirken Onuachu için Rizespor karşılaşmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.


Reis, ilk 11 kararını ise son antrenmanın ardından vereceğini ifade etti.

“Kadromuzdan mutluyum”

Takımın mevcut durumundan memnun olduğunu vurgulayan Reis, genç futbolcuların forma şansı bulmasının da önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.


“Kadromuzdan mutluyum, herhangi bir sorunum yok. Hep şunu söylüyorum, bazı oyuncuların olmayışı, bazı oyuncular için, genç oyuncular için bir fırsat. Bizim amacımız yüksek yoğunluk ve kaliteyi korumak. Bunun için aramıza yeni oyuncular, genç oyuncular katılırsa çok mutlu oluruz.”


"Şu anda size kupalar kazanacağız dersem yanlış olur"

Trabzonspor'un hedefinin her karşılaşmayı kazanmak olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, başarıya ulaşmak için takım performansının yanı sıra şansın da etkili olabileceğini söyledi:


“Oyuncular gibi bakacak olursam, her maçı, her şeyi kazanmak istersiniz ama bu kolay değil. Sahada hedefimiz hep kazanmaktır. Trabzonspor'da yapmanız gereken, hırsların ve hedeflerin en yüksek olduğunu bilmek ama adım adım gitmeliyiz. Şu anda size kupalar kazanacağız dersem yanlış olur. Bunlar bana, takıma bağlı. Şansa da ihtiyacımız olan durumlar olacak. Tüm takımın iyi olması gerekiyor, şans da gerekiyor. Her turnuvanın her maçı bizim için çok değerli ve önemli.”


Yoğun maç takvimi

Galatasaray maçının ardından oyuncuların 60-70. dakikalardan sonra fiziksel düşüş yaşadığını söyleyen Reis, milli arada planladıkları çalışmaları tam anlamıyla gerçekleştiremediklerini belirtti. Çok sayıda futbolcunun milli takımlarına gitmesi ve sıkışık maç takvimi nedeniyle antrenman süresinin sınırlı kaldığını aktardı.


Önceki teknik direktöre saygısızlık etmek istemediğini de vurgulayan Reis, kendi oyun anlayışlarını takıma yerleştirmeye çalıştıklarını söyledi:


“Bunları söylerken bir önceki hocaya saygısızlık yapmıyorum. Her teknik direktörün farklı bir tarzı vardır. Bizim beklentimiz, daha fazla öne koşu atmaları. Antrenmanlarda da bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bizim tarzımız farklı olduğu için oyuncuları buna adapte etmeye çalışıyoruz. 3 günde bir maç oynuyoruz ve antrenman yapmak kolay olmuyor. 2 gün önce oynayan birçok oyuncu var, çok fazla vakit geçmedi. Birçok oyuncu toparlama aşamasında şu anda. Biz fırsat buldukça çalışıyoruz ama çok kısa sürede çok maç oynuyoruz.”



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Başlıklar :TrabzonsporThomas ReisAvrupa LigiHearts
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