Trabzonspor’dan Beşiktaş’a Salah göndermesi: “Game Over”
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Bordo-mavililer, siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde kullandığı video temasını devam ettirerek Muhammed Salah üzerinden rakibine göndermede bulundu.
Beşiktaş galibiyetinin ardından sosyal medyada çok konuşulan bir hamle yaptı. Yaz transfer döneminde yaşanan gelişmelere yapılan gönderme kısa sürede gündem oldu.
Trabzonspor'un paylaşımında Salah başrolde yer alırken, “#̶L̶e̶t̶T̶h̶e̶G̶a̶m̶e̶B̶e̶g̶i̶n̶ #𝐆𝐚𝐦𝐞𝐎𝐯𝐞𝐫” ifadeleri kullanıldı. “Let The Game Begin” ifadesinin üzerinin çizilerek yerine “Game Over” yazılması, Beşiktaş'a yönelik mesaj olarak yorumlandı.
Yaz transfer döneminde Muhammed Salah'ın adı uzun süre Beşiktaş ile anılmış, siyah-beyazlı yönetim yıldız futbolcuyla görüşmeler gerçekleştirmiş ancak transferde imza aşamasına geçilememişti.
Daha sonra devreye giren Trabzonspor, Salah ile masaya oturmuş ve yıldız oyuncunun transferini sonuçlandırmıştı. İki kulüp arasında transfer döneminde yaşanan bu rekabet, bordo-mavililerin Beşiktaş galibiyetinin ardından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi.
Trabzonspor'un Salah'lı “Game Over” paylaşımı bordo-mavili taraftarlardan kısa sürede binlerce beğeni alırken, Beşiktaşlı taraftarların da tepkisini çekti.
Muhammed Salah, Galatasaray maçında 3 gol atarken 1 de asist yapmıştı. Mısırlı yıldız, Beşiktaş maçında da takımına 1 gollük katkıda bulundu ve iki kritik maçtaki skor katkısını 5'e yükseltti.
Salah, Trabzonspor formasıyla şimdiye kadar çıktığı 11 resmi maçta 9 gol atarken 4 de asist yaptı.
Trabzonspor'un maç sonunda yaptığı paylaşım videosu.