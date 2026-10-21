Lille - Galatasaray maçı CANLI İZLE | CANLI SKOR
18:30, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:34, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanından galip ayrılarak bu sezonki ilk 3 puanını almak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lille'in konuğu oluyor. Zorlu mücadelenin canlı izleme linkini ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta müsabakasında Lille'in konuğu oluyor. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi arenasında çıktığı ilk iki maçta Sporting ve Barcelona'ya mağlup olmuştu. Galatasaray bugün rakibi karşısında kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Maçın ilk 11'leri
Lille:Berke, Ngoy, Alexsandro, Bentaleb, Bakwa, Haraldsson, Mukau, Andre, Verdonk, Diaoune, Goffi.
Galatasaray:Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Batrakov, Yunus, Osimhen.
Başlıklar :UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayLille