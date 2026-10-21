Inter - Shakhtar Donetsk CANLI TABİİ SPOR 2 İZLE || Inter - Shakhtar maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Inter evinde Arda Turanlı Shakhtar Donetsk’i konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor 2 ekranlarından şifreli olarak naklen yayınlanacak. Inter - Shaktar Donetsk canlı izleme linki ve tabii spor canlı yayın ekranı haberimizde.