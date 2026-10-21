Galatasaray Lille'i deplasmanda devirdi! Şampiyonlar Ligi'nde siftah yaptı | ÖZET
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lille'in konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar rakibini 4-2 yenerek bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti. Maçın özeti ve tüm detaylar haberimizde...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta müsabakasında Lille'in konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi arenasında çıktığı ilk iki maçta Sporting ve Barcelona'ya mağlup olmuştu. Galatasaray, Fransız rakibi karşısında kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sarı-kırmızılı takımın gollerini 2. dakikada Yunus Akgün, 44'te Batrakov, 52'de Bentaleb (kk) ve 61'de Osimhen kaydetti.
Lille'in golleri ise 7 ve 39. dakikalarda Diaoune'dan geldi.
Bu sonucun ardından Galatasaray'ın puanı 3'e yükselirken Lille ise puansız kaldı.
Maçın ilk 11'leri
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
2. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'ın ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Alexsandro, meşin yuvarlağa altıpas üzerine kafayla müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1
7. dakikada Lille beraberliği yakaladı. Alexsandro'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Diaoune, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta ağları sarstı: 1-1
15. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28. dakikada Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen ceza alanına girdiği anda Berke Özer yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmek istedi. Bu pozisyonda Osimhen'in yere düşmesinin ardından hakem Rade Obrenovic, önce penaltı kararını verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Obrenovic, pozisyonun faul olmadığına karar vererek penaltıyı iptal etti.
33. dakikada Verdonk'un sağ kanattan ortasında Abdülkerim Bardakcı ve kaleci Uğurcan Çakır'a çarpan top altıpas gerisindeki Bakwa'nın önünde kaldı. Jakobs'un Bakwa'ya müdahalesinin ardından seken topu penaltı noktası civarında önünde bulan Haraldsson'un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
39. dakikada Lille öne geçti. Orta sahadan atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Bakwa'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Haraldsson'un pasında topla buluşan Diaoune, ağları havalandırdı: 2-1
44. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sallai'nin sağ kanattan ortasında ön direkte topa kafayla vuran Batrakov, fileleri havalandırdı: 2-2
52. dakikada Galatasaray, Lucas Torreira'nın vuruşunda Bentaleb'in kendi kalesine attığı golle maçta öne geçti: 2-3
61. dakikada sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-4