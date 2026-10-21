Lille U19 - Galatasaray U19 maçında farklı skor
16:48, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:51, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Karşılaşmadan kare.
UEFA Gençlik Ligi 3. haftasında Galatasaray U19 deplasmanda Lille U19'a farklı mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte üçüncü yenilgisini aldı.
UEFA Gençlik Ligi 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray U19 Takımı deplasmanda Lille U19 Takımı ile karşı karşıya geldi. Fransa'da oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Tek golü Galatasaray adına 90+1. dakikada Necati Oğulcan Yançel attı. Lille'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Camara ve 41 ile 56. dakikada Boussadia (2) kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray üç maç sonunda puansız kaldı. Lille ise puanını 7'ye yükseltti.
Genç aslanlar bir sonraki maçında Alman ekibi Stuttgart U19'u 3 Kasım Salı günü saat 13.00'te ağırlayacak.
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Başlıklar :UEFA Gençlik LigiGalatasaray U19Lille U19