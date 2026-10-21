Galatasaray’ın maçı öncesi Fransa'da flaş olay: Tahtalarla kapattılar!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında konuk olacağı Lille'de, hafta sonunda yaşanan olaylar gündeme geldi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında konuk olacağı Lille'de, hafta sonunda yaşanan olaylar gündeme geldi.
Fransa'daki protestolar sırasında Lille'in şehir merkezinde, Rue Faidherbe Caddesi üzerinde bulunan resmî kulüp mağazası yağma ve vandalizmin hedefi oldu.
Yaşanan olayların ardından mağazada ciddi hasar meydana gelirken, iş yeri güvenlik amacıyla tahta plakalarla kapatıldı. Lille Kulübü, mağazanın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını açıkladı.
Lille'den destek mesajı
Fransız kulübü, olayların ardından mağaza çalışanlarına ve yaşananların sonrasında yardım eden taraftarlara ve vatandaşlara teşekkür etti. Kulüp, Villeneuve-d'Ascq'taki mağazanın, stadyumdaki satış noktasının ve çevrim içi mağazanın hizmet vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.
Lille, yaşanan olayların gölgesinde bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde şehirdeki güvenlik önlemleri de gündemdeki yerini koruyor.