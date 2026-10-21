Galatasaray’ın maçı öncesi Fransa'da flaş olay: Tahtalarla kapattılar!

Lille'den destek mesajı

Fransız kulübü, olayların ardından mağaza çalışanlarına ve yaşananların sonrasında yardım eden taraftarlara ve vatandaşlara teşekkür etti. Kulüp, Villeneuve-d'Ascq'taki mağazanın, stadyumdaki satış noktasının ve çevrim içi mağazanın hizmet vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.



