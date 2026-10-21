Galatasaray'dan Lille maçı öncesi önemli açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, mücadele öncesinde Fransa'daki taraftarlarına yönelik bilgilendirmede bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, stadyuma ulaşım, giriş-çıkış saatleri ve güvenlik kontrollerine ilişkin önemli detayları paylaştı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından “Fransa’daki büyük Galatasaray taraftarının dikkatine!” başlığıyla yapılan açıklamada, karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarların dikkat etmesi gereken kurallar sıralandı.

Galatasaray'dan toplanma alanı ve stadyum uyarısı

Kulüpten yapılan açıklamada, Lille karşılaşması için stadyum kapılarının yerel saatle 16.45'te açılacağı belirtildi. Taraftarların, toplanma noktası olarak belirlenen Grand'Place Lille yakınındaki Rihour Metro Durağı'ndan en geç yerel saatle 15.45'te hareket etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, Rihour'dan hareket eden taraftarların 4 Cantons Metro Durağı'nda indikten sonra yaklaşık 15 dakikalık yürüyüşle stadyuma ulaşabilecekleri ifade edildi. Ayrıca stadyum girişinde hem bilet hem de üst araması yapılacağı bildirildi.

Galatasaray, taraftarların yalnızca kendileri için ayrılan misafir tribününe giriş yapabileceğini, diğer tribünlere geçişin yasak olduğunu da hatırlattı.

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