Dünyaca ünlü isimden Osimhen'e sürpriz teklif! 'Odağım Galatasaray' diyerek reddetti
15:36, 21/10/2026, Çarşamba
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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'e dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'ten flaş bir teklif geldi. Golcü oyuncu bu teklife olumsuz yanıt verdi.
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
27 yaşındaki Nijeryalı golcü, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes tarafından yakın takibe alındı. Ali Naci Küçük'ün haberine göre Jorge Mendes, Victor Osimhen'e menajerlik teklifi sundu.
Osimhen, Portekizli menajerin bu teklifini 'Şu an tüm konsantrasyonum Galatasaray üzerine' diyerek reddetti.
Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Victor Osimhen, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
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